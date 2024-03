Экран Steam Deck OLED выгорает в 2,3 раза быстрее, чем у Switch OLED — эксперимент ютубера

Консоль Steam Deck OLED показала незначительное выгорание после 1500-часового стресс-теста, проведенного ютубером Wulff Den. Хотя 1500 часов или 63 дня — это долго, OLED-вариант Steam Deck подверглась выгоранию гораздо быстрее, чем в случае экрана Switch OLED, который, как продемонстрировал Wulff Den ранее, выгорел примерно за 3500 часов.

С момента создания OLED-дисплеев проблема сохранения изображения, называемая выгоранием, была критической. Однако новейшие OLED-панели имеют лучший дизайн, который должен уменьшить риск выгорания. Ютубер решил сравнить Steam Deck OLED с Switch OLED. Оба устройства на субпиксельном уровне почти идентичны, дисплеи могут происходить от одного производителя.

Для теста на экране был размещен игровой скриншот The Legend of Zelda: Breath of the Wild (так же как и для Switch ранее) с несколькими полосами тестирования цветов. Энтузиаст установил яркость на 100%. Скриншот и экран были в режиме SDR, яркость составляла примерно 600 нит.

Испытание было остановлено на отметке 1500 часов, когда появились слабые, но заметные признаки выгорания. Цветами, которые быстрее всего выгорали на уровне субпикселя, были красный и синий, зеленый цвет оставался самым устойчивым. Размер является важным фактором риска выгорания, и поскольку красные субпиксели самые маленькие на OLED-дисплее Steam Deck, их более быстрое выгорание не удивляет. Однако синие субпиксели являются самыми большими, но они и выгорели больше всего.

Что касается элементов интерфейса Zelda, единственной оставшейся деталью кажутся красные сердца в верхнем левом углу. Но даже на этом участке выгорание было довольно незначительным, и его гораздо труднее различить, чем выгорание, вызванное цветными полосами.

Wulff Den предполагает, что причиной более быстрого выгорания может быть яркость. У Switch OLED она составляет всего 400 нит, большая яркость требует экспоненциально большей мощности. Вульф Дэн также ссылается на тест, проведенный другим ютубером, The Phawx, который проверил выгорание с содержанием HDR при 1000 нит и увидел четкое выгорание через 750 часов. Только на 67% ярче, чтобы уменьшить время вдвое.

Wulff Den обратился к Valve за комментарием о том, использует ли OLED Deck какие-либо технологии предотвращения выгорания — в компании ответили, что нет. Однако в Valve заявили, что не знают о каких-либо проблемах с выгоранием, которые возникают у пользователей «при нормальном использовании», и что годовая гарантия будет покрывать выгорание.

Хотя выгорание может вызывать беспокойство, Wulff Den делает вывод, что риск можно легко уменьшить меньшей яркостью и отключением HDR. «Нужно быть осторожным с повышением яркости». Играть на внешнем мониторе — еще один вариант, особенно для пользователей, которые тратят сотни часов на одну и ту же игру.

Источник: Tom`s Hardware

