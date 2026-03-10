Новости Устройства 10.03.2026 comment views icon

Steam Machine "по плану": Valve подтвердила три новых устройства на 2026 год

Valve підтвердила запуск нових пристроїв Steam у 2026 році після плутанини з блогом

Компания Valve уточнила свои планы по выпуску нового оборудования после того, как формулировка в итоговом блоге за 2025 год вызвала путаницу относительно графика релизов. Несмотря на предположение о возможном переносе, в компании отмечают — запуск новых устройств до сих пор запланирован на 2026 год.


Об этом сообщает The Verge. Речь идет сразу о трех продуктах: новой версии Steam Machine, обновленном Steam Controller и VR-гарнитуре Steam Frame Причиной обсуждений стала запись в блоге Valve с итогами 2025 года. В ней отмечалось, что компания «надеется» начать поставки устройств в 2026 году, но также упоминалось о дефиците памяти и накопителей, который создает трудности для производства. Из-за этого некоторые читатели предположили, что релиз могут перенести даже на 2027 год.

«Для нас фактически ничего не изменилось» — объяснила журналистам The Verge руководитель по коммуникациям Valve Кейси Эйчисон Бойл.

После этого Valve отредактировала текст в блоге. Если раньше компания только «надеялась» на запуск в 2026 году, то теперь формулировка стала значительно четче — все три устройства планируют выпустить именно в этом году, хотя окончательные детали сообщат позже.

Screenshot: Steam.

Новая Steam Machine позиционируется как компактный игровой ПК для гостиной, сочетающий простоту консоли с возможностями полноценного компьютера.

Это фактически попытка возродить идею гибридной платформы, которую Valve уже продвигала в начале 2010-х. Первые Steam Machine появились в 2015 году и выпускались партнерами компании, но тогда проект не получил большой популярности.


Интерес к такому формату снова возрос после успеха портативной портативной консоли Steam Deck, которая доказала жизнеспособность экосистемы SteamOS и альтернативных игровых ПК.

Помимо Steam Machine, Valve также работает над обновленным Steam Controller с дизайном, более близким к Steam Deck и беспроводной VR-гарнитурой Steam Frame, которая должна составить конкуренцию устройствам от Meta.

В то же время производители ПК-оборудования сейчас сталкиваются с новыми вызовами. Стремительный рост индустрии искусственного интеллекта привел к резкому спросу на серверное оборудование и память для дата-центров. Из-за этого оперативная память и накопители могут периодически становиться дефицитными что влияет на весь рынок ПК.

Некоторые аналитики уже предупреждают, что в таких условиях производителям становится сложнее выпускать доступные компьютеры начального уровня. Именно поэтому концепция компактного и относительно доступного игрового ПК вроде Steam Machine выглядит привлекательной альтернативой.

Впрочем, есть и парадокс: тот же бум ИИ, который повышает интерес к альтернативным игровым системам, одновременно может усложнять их производство из-за дефицита ключевых компонентов. В Valve, однако, уверяют, что работают с поставщиками, чтобы не допустить срыва запуска в 2026 году.

Steam Machine буде дорогою: ритейлери “засвітили” ціну

Источник: The Verge , Steam community.

 

 

