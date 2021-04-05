Верховный суд США принял сторону Google в разбирательстве с Oracle из-за авторских прав на API

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Верховный суд США постановил, что Google может законно использовать элементы Java-кода Oracle при создании Android.

«Копирование API для повторной реализации пользовательского интерфейса, когда Google взяла только то, что было необходимо, чтобы позволить пользователям использовать свои накопленные таланты для работы в новой и преобразующей программе, представляет собой добросовестное использование этого материала», — постановил Верховный суд.

Таким образом, Верховный суд отменил ранее принятое федеральное решение, в котором говорилось, что использование API компанией Google является нарушением авторских прав.

Google и Oracle уже более десяти лет ведут разбирательства из-за использования языка программирования Java в ОС Android. Противостояние охватывает три разбирательства и две отдельные апелляции.

Текущее дело касается того, может ли Oracle заявить авторские права примерно на 11,5 тыс. строк кода, представляющих 37 отдельных API. Google разработала API независимо, но они явно основаны на эквивалентных API в коде Java, предназначенных для моделирования и взаимодействия с отдельным языком. Oracle утверждает, что их «структура, последовательность и организация» настолько похожи, что нарушают авторские права компании на код Java.

Источник: The Verge