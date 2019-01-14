Весной в Женеве Audi анонсирует компактный электрокроссовер в стиле Audi e-tron, который будет конкурировать с Tesla Model Y

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Немецкий автопроизводитель Audi анонсирует новый компактный электрокроссовер, который станет младшим братом Audi e-tron, уже в начале марта текущего года, на Женевском автосалоне. Информацией об этом поделился глава отдела дизайна AUDI AG Андреас Миндт (Andreas Mindt) во время мероприятия для прессы в Нидерландах.

Представитель Audi отметил, что с помощью новинки компания собирается конкурировать с аналогичной по формату моделью Tesla Model Y, анонс которой также ожидается весной текущего года.

Во время общения с прессой Андреас Миндт отметил, что с точки зрения дизайна новинка будет напоминать своего старшего собрата по семейству e-tron, однако построена она будет на модульной платформе материнской компании Volkswagen MEB.

На презентации даже продемонстрировали тизерное изображение нового электрокроссовера, что неудивительно с учетом близости его анонса:

Напомним, что серийный электрокроссовер Audi e-tron получил 300 кВт мощности, батарею на 95 кВтч, запас хода 400 км (WLTP) и ценник от $75 тыс. Его более компактная версия по понятным причинам получит более скромные характеристики, но и более доступный ценник.

Источник: Electrek