Видео: впечатляющие кадры разрушения радиотелескопа Аресибо

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Национальный научный фонд США (NSF) опубликовал впечатляющие кадры, демонстрирующие процесс разрушения легендарного радиотелескопа Аресибо в Пуэрто-Рико. На видео, снятом 1 декабря, показан момент обрывания опорных тросов, в результате чего массивная 900-тонная подвижная платформа с облучателями, подвешенная над Аресибо, обрушилась на сферический отражатель диаметром 305 метров, расположенный в карстовой воронке.

Видео крушения конструкции смонтировано из двух частей, снятых с земли (камерой, расположенной в Центре управления операциями в Аресибо) и с воздуха (дроном, находившимся над платформой в момент обрушения). Оператор дрона успел навести камеру дрона, как только платформа начала падать, и зафиксировал момент обрыва тросов с последующим обрушением конструкции. Собственно, вот это видео:

В результате обрушения платформы также были разрушены вершины трех опорных башен, окружающих Аресибо, к которым были подсоединены тросы, удерживающие платформу в воздухе.

Само разрушение не стало неожиданностью. Телескоп до этого пережил две аварии — в августе и в ноябре 2020-го, после чего было принято решение о его закрытии.

NSF ежечасно контролировал обсерваторию с помощью дронов с тех пор, как в ноябре инженеры предупредили, что сооружение находится в аварийном состоянии и все может рухнуть в любой момент. То, что момент обрушения удалось заснять на видео, в организации называют удачей.

«Я думаю, нам просто повезло, и оператор беспилотника очень профессионально сделал свою работу, он предвидел момент, и смог вовремя повернуть камеру в нужном направлении». Эшли Заудерер,руководитель программы обсерватории «Аресибо» в NSF