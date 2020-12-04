Видео: впечатляющие кадры разрушения радиотелескопа Аресибо
Национальный научный фонд США (NSF) опубликовал впечатляющие кадры, демонстрирующие процесс разрушения легендарного радиотелескопа Аресибо в Пуэрто-Рико. На видео, снятом 1 декабря, показан момент обрывания опорных тросов, в результате чего массивная 900-тонная подвижная платформа с облучателями, подвешенная над Аресибо, обрушилась на сферический отражатель диаметром 305 метров, расположенный в карстовой воронке.
Видео крушения конструкции смонтировано из двух частей, снятых с земли (камерой, расположенной в Центре управления операциями в Аресибо) и с воздуха (дроном, находившимся над платформой в момент обрушения). Оператор дрона успел навести камеру дрона, как только платформа начала падать, и зафиксировал момент обрыва тросов с последующим обрушением конструкции. Собственно, вот это видео:
В результате обрушения платформы также были разрушены вершины трех опорных башен, окружающих Аресибо, к которым были подсоединены тросы, удерживающие платформу в воздухе.
Само разрушение не стало неожиданностью. Телескоп до этого пережил две аварии — в августе и в ноябре 2020-го, после чего было принято решение о его закрытии.
NSF ежечасно контролировал обсерваторию с помощью дронов с тех пор, как в ноябре инженеры предупредили, что сооружение находится в аварийном состоянии и все может рухнуть в любой момент. То, что момент обрушения удалось заснять на видео, в организации называют удачей.
«Я думаю, нам просто повезло, и оператор беспилотника очень профессионально сделал свою работу, он предвидел момент, и смог вовремя повернуть камеру в нужном направлении».
Эшли Заудерер,руководитель программы обсерватории «Аресибо» в NSF
- Телескоп «Аресибо» построили в 1960 году в Пуэрто-Рико. Он проработал 57 лет и до ввода в строй радителескопа FAST удерживал титул самого крупного в мире радиотелескопа с заполненной апертурой. С его помощью проводили исследования ионосферы Земли, изучали поверхности малых тел и планет Солнечной системы, а также наблюдали за далекими туманностями и галактиками.
- Вклад «Аресибо» в современную науку (создание карт поверхности Венеры, обнаружение льда на дне ударных кратеров на полюсах Меркурия и уточнение периода его вращения вокруг своей оси, открытие пульсаров и еще много чего) и массовую культуру (фильмы GoldenEye (1995) и Contact (1997), игры Battlefield 4 и Civilization, а также вступительная сцена романа Артура Кларка «2010: Одиссея Два») сложно переоценить.