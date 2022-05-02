«Вивчай Україну» — украинец создал игру для изучения географии Украины

Инженер-менеджер PlayQ Альберт Ковнир самостоятельно создал небольшую игру, которая поможет лучше изучить географию Украины. Она представляет собой интерактивную карту нашей страны, на которой появляются сплывающие названия населенных пунктов или областей. Игроку же нужно нажать на соответствующую область карты Украины. Доступны несколько режимов: можно отгадывать области или города Украины, ограничить время или играть без таймера.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 115-й бригады, которая сейчас воюет на востоке, нужен пикап. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Полянская Карине Сергеевна, номер карты 5375414101372265. Просим вас принять участие в сборе средств.

Слава Украине!

«Я написал небольшую игру, в которой нужно на скорость кликать на указанные города или области на карте Украины. Вдохновило то, что где-то 60% знаний нашей географии я получил «благодаря» войне», — отметил автор на своей странице в Facebook.

В мобильных браузерах игра «Вивчай Україну!» недоступна, так как у Unity нет поддержки WebGL.