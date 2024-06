Tesla Cybertruck с 4 часами пробега «поцеловал» стену соседнего дома — владелец говорит, что акселератор и рулевое управление отказали

Оформляй обязательную автогражданку онлайн за 5 минут на hotline.finance. Бонус! Добавь промокод ITC, чтобы сэкономить до 15%.

Радостное настроение владельца нового Tesla Cybertruck резко изменилось, когда, по его словам, отказал акселератор и рулевое управление — это привело к нежелательной встрече с домом соседа. Ноги, которая крепко поставлена на тормоз, очевидно, было недостаточно, чтобы остановить пикап, о чем свидетельствует 15 м след резины на асфальте.

До инцидента владелец провел за рулем всего 4 часа. Запись с камеры видеонаблюдения зафиксировала путь Cybertruck по узкой дорожке, без каких-либо признаков замедления перед стеной дома напротив. Водитель утверждает, что заблокировал задние колеса, о чем свидетельствуют следы от заноса. Как правило, тормоза транспортного средства должны подавить акселератор, но этого не произошло в случае с этим конкретным пикапом.

Never even slowed down. Skid marks are ~50′ pic.twitter.com/6qC63GmaGn

— Cobra1 (@bfreshwa) June 20, 2024