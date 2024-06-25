Tesla Cybertruck с 4 часами пробега «поцеловал» стену соседнего дома — владелец говорит, что акселератор и рулевое управление отказали

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Радостное настроение владельца нового Tesla Cybertruck резко изменилось, когда, по его словам, отказал акселератор и рулевое управление — это привело к нежелательной встрече с домом соседа. Ноги, которая крепко поставлена на тормоз, очевидно, было недостаточно, чтобы остановить пикап, о чем свидетельствует 15 м след резины на асфальте.

До инцидента владелец провел за рулем всего 4 часа. Запись с камеры видеонаблюдения зафиксировала путь Cybertruck по узкой дорожке, без каких-либо признаков замедления перед стеной дома напротив. Водитель утверждает, что заблокировал задние колеса, о чем свидетельствуют следы от заноса. Как правило, тормоза транспортного средства должны подавить акселератор, но этого не произошло в случае с этим конкретным пикапом.

Never even slowed down. Skid marks are ~50′ pic.twitter.com/6qC63GmaGn — Cobra1 (@bfreshwa) June 20, 2024

Больше, чем сам инцидент, беспокоит ответ от представителя Tesla по телефону:

«Мы просмотрели журналы и из-за рельефа местности акселератор может или не может отключиться при нажатии на тормоз. Что касается блокировки задних колес, мы изучаем это».

К счастью, водитель не пострадал во время аварии, которая нанесла значительные повреждения кузова электромобиля из нержавеющей стали. На фотографиях с места происшествия видно деформированное переднее крыло, треснувшее лобовое стекло и значительные повреждения бампера и капота, которые требуют замены.

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Nice knowing you my girl #CyberTruck 30k max for repairs but 1yr for parts 🙁 pic.twitter.com/TLeaV855MM — Cobra1 (@bfreshwa) June 4, 2024

Владелец сообщил, что стоимость ремонта оценивается в $30 000. Он решил не ремонтировать грузовик из-за годового периода ожидания на замену деталей.

Если информация владельца авто правдива, это серьезная проблема. Можно сказать, что водителю повезло не попасть в больший инцидент. Во всяком случае, Tesla должна была бы внимательно это проанализировать.

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Источник: Carscoops

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