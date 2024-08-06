Первая смерть для Cybertruck: электрический пикап Tesla протаранил бетонную трубу и загорелся, а водитель погиб на месте

Авария произошла минувшей ночью в округе Чемберс, штат Техас. Согласно сообщению полиции, водитель Cybertruck по неизвестной причине не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал с дороги, врезался в бетонную водопропускную трубу и загорелся.

Водитель погиб на месте, а авария стала первой смертельной для Tesla Cybertruck (который, кстати, еще не прошел краш-тест третьей стороны).

В течение многих лет Tesla демонстрировала отличные результаты краш-тестов, и несколько ее автомобилей являются лидерами безопасности в своих категориях. Автопроизводитель дал понять, что ожидает того же самого от Cybertruck, который, как он утверждает, имеет прочную конструкцию. В то же время в первых ДТП киберпикап показала себя не слишком хорошо, а опытные автомеханики утверждают, что его почти невозможно ремонтировать.

Сейчас точные причины ДТП все еще выясняют, а личность водителя не разглашают, сообщает Electrek. Обычно, большинство разговоров после аварий с участием электромобилей Tesla сводятся к вопросу, был ли включен автопилот или FSD. Однако для Cybertruck обе технологии пока недоступны, и что-то ближе всего к автономности — адаптивная система круиз-контроля, но неизвестно, пользовался ли ею водитель.

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Напомним, что в апреле, после жалоб пользователей на проблемы с акселератором, Tesla сначала приостановила отгрузку Cybertruck, а затем отозвала 3878 автомобилей.