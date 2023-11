Владелица TikTok ByteDance уходит из бизнеса видеоигр. Бренд Nuverse будет реструктуризирован

Владелица TikTok, компания ByteDance, планирует свернуть свой игровой бренд Nuverse и отойти от мейнстримных видеоигр, рассказали Reuters «знакомые с этим вопросом люди». Сама ByteDance сообщила, что решила реструктуризировать свой видеоигровой бизнес, не предоставляя дополнительных деталей.

Мы регулярно просматриваем наш бизнес и вносим коррективы, чтобы сосредоточиться на долгосрочных стратегических направлениях роста. После недавнего анализа мы приняли тяжелое решение о реструктуризации нашего игрового бизнеса, – сказал представитель компании. Источники сообщили, что в понедельник ByteDance скажет сотрудникам прекратить работу над невыпущенными играми до декабря, а также будет искать пути выхода из уже запущенных игр. Это решение, вероятно, повлияет на сотни работников, некоторые из которых узнали об этом в выходные. Собеседники добавили, что китайская технологическая компания не планирует возвращаться на мировой рынок видеоигр, но отказались назвать себя, поскольку эта информация не является публичной.

Бренд казуальных игр Ohayoo, чьи игры появляются на Douyin — сестринском приложении TikTok в Китае – не пострадает, равно как и казуальные игры, работающие на TikTok.

Создание ByteDance Nuverse в 2019 году широко рассматривалось как серьезный толчок в глобальную игровую индустрию и стратегический элемент конкуренции с китайским конкурентом Tencent Holdings, крупнейшей в мире игровой компанией.

Успехи Nuverse были неоднозначными. Самая известная ее игра — Marvel Snap, карточная онлайн-игра, которая стала культовой, но не стала коммерческим хитом. Другие более-менее известные игры – One Piece: The Voyage и Crystal of Atland.