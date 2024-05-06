Авторы сериала «Поколение Ви» / Gen V не будут искать нового актера на роль Ченса Пердомо — сюжет переписали, чтобы персонаж выбыл из истории

27-летний Ченс Пердомо, сыгравший студента с суперспособностью манипулирования металлами Андре Андерсона в сериале «Поколение Ви», погиб в аварии в марте.
В совместном заявлении, опубликованном продюсерами сериала, отмечается, что его роль не продлят и не будут искать нового актера, поскольку «никто не может заменить Ченса».
«Вместо этого мы переделали сюжетные линии второго сезона, в котором почтим Ченса и его наследие», — говорится в заявлении, которое цитирует Variety.
«Поколение Ви» — спиноф сериала «Пацаны», рассказывающий о специальном колледже, где учатся только одаренные суперсилами молодые люди. Над спинофом работали авторы основного сериала Эрик Крипке и Крейг Розенберг, а дебютировал он на Amazon Prime Video в сентябре прошлого года.
В финале первого сезона «Поколения Ви» персонажа Пердомо — вместе с однокурсниками Мари Моро (Джаз Синклер), Джорданом Ли (Дерек Лу и Лондон Тор) и Эммой Мейер (Лиззе Бродвей) — в последний раз можно увидеть в закрытой больничной палате после резни в «God U.».
Ченс также был известен ролью кузена Сабрины Эмброуза Спелмана в сериале Netflix «Леденящие душу приключения Сабрины».
«Для тех из нас, кто знал его и работал с ним, Чанс всегда был очаровательным и улыбчивым, невероятно талантливым исполнителем и, прежде всего, просто очень добрым, прекрасным человеком. Даже писать о нем в прошедшем времени не имеет смысла. Нам очень жаль семью Ченса, и мы скорбим о потере нашего друга и коллеги. Обнимите своих близких сегодня вечером», — написали продюсеры.
Производство 2-го сезона сериала «Поколение Ви» стартует позже в мае.
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