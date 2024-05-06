Для подписчиков YouTube Premium тестируют функцию Jump ahead на базе искусственного интеллекта — быстрое перемещение к интересным фрагментам видео

В марте YouTube начал тестировать новую функцию Jump ahead, а теперь она стала доступной для более широкого круга пользователей через раздел youtube.com/new. Она доступна для подписчиков Premium версии сервиса.

Jump ahead — это функция на базе искусственного интеллекта, которая позволяет ускорить просмотр длинных видео, пропуская малоинтересные и скучные фрагменты. Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо дважды коснуться экрана, аналогично команде перехода вперед. После этого появится новая кнопка, которая «переведет вас вперед туда, куда большинство зрителей обычно переходят». Кнопка Jump ahead в форме таблетки появляется на несколько секунд в нижнем правом углу, а затем исчезает, если пользователь просто хочет перейти в видео вперед на 10 секунд.

Коснувшись кнопки, можно увидеть оверлей «Перепрыгивание через раздел, который часто пропускают», обозначенный YouTube Premium. YouTube использует искусственный интеллект и данные о просмотрах, чтобы определить «следующую лучшую точку» для просмотра. Благодаря истории просмотров видео другими пользователями, сервис определяет фрагменты, которые вызвали наибольший интерес, и которые обычно пропускали. Jump ahead позволяет сразу перемотать вперед неинтересный фрагмент и перейти к интересному.

Функция доступна для подписчиков YouTube Premium в мобильном приложении на Android в США. Чтобы активировать ее, надо зайти в Настройки > Попробуйте новые экспериментальные функции. Сейчас функция работает только для видео на английском языке, однако она «доступна не для каждого видео», а требует наличия у ролика большого количества просмотров. Как ожидается, эксперимент продлится до 1 июня.

Источник: 9to5google

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