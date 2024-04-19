Во Львове разоблачили мошенников, которые продавали поддельные AirPods ─ им грозит от 5 до 12 лет с конфискацией

Львовские правоохранители (работники полиции и прокуратуры) разоблачили организованную преступную группу из трех молодых людей. Они продавали через интеренет поддельные наушники «одной из ведущих мировых компаний-производителей телекоммуникационного оборудования». Хотя напрямую это не указывается, судя по фото, речь идет о подделках на Apple AirPods.

Организатором мошеннической группы стал 22-летний житель Николаевской области, который временно проживает во Львове. Компанию ему составили двое исполнителей — еще один житель Николаевской области в возрасте 21 год и 20-летняя жительница города Винники. Вместе они организовали в сети интернет площадки для продажи якобы оригинальной продукции по привлекательным ценам, в частности, беспроводных наушников. Однако на самом деле под видом оригинального товара они продавали клиентам некачественные подделки. Правоохранители задокументировали 9 эпизодов такой незаконной деятельности мошенников, но на самом деле их может быть больше.

Следователи сообщили участникам группы о подозрениях в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание ─ лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Сейчас продолжается досудебное расследование, и правоохранители устанавливают других пострадавших лиц.

Источник: Национальная полиция