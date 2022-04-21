Vodafone отменяет плату за роуминг с услугой «Доступный роуминг» — предоставляет 10 ГБ трафика и 300 мин без доплаты в рамках стандартного пакета

Оператор сотовой связи Vodafone сообщил об отмене платы за роуминг в рамках услуги «Доступный роуминг». Теперь клиенты оператора могут пользоваться бесплатным пакетом услуг в роуминге в 27 странах Европы, оплачивая только свою обычную украинскую абонплату.

Обновленная услуга «Доступный роуминг» включает 10 ГБ интернет-трафика и 300 минут разговоров: 250 исходящих на украинские номера Vodafone, 50 минут – на других украинских операторов, звонки в стране пребывания, а также входящие звонки из любой сети. Дополнительно в пакет входит 100 SMS.

Услуга «Доступный роуминг» действует в 27 странах: Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Греции, Дании, Эстонии, Ирландии, Испании, Италии, Латвии, Литве, Молдове, Нидерландах, Германии, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Словении Турции, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии и Швеции.

Vodafone автоматически в ближайшие дни подключит услугу «Доступный роуминг» для абонентов предоплаты при подключенном пакете услуг по тарифу, а для контрактных абонентов – при оплаченном счёте.

Также услугу можно подключить самостоятельно уже сейчас – раз в месяц. Для этого нужно оплатить обычную абонплату за свой украинский тариф (или убедиться, что она уплачена) и набрать на телефоне *600*6#

После исчерпания пакета услуг будет действовать базовая тарификация в роуминге.