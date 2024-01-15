Vodafone расширила сеть GPON на более чем 3000 многоквартирных домов

Летом прошлого года сообщалось, что оператор Vodafone Украина запускает гигабитный домашний интернет GigabitNet на базе технологии GPON. С тех пор компания продолжает активно развивать услуги домашнего интернета, за который в группе компаний отвечает команда Vega.

За 2023 год Vodafone Украина развернула сеть GPON в 3125 многоквартирных домах. Жители более 411 тыс. домохозяйств Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Черноморска, Вишневого, Запорожья и Львова теперь могут подключиться к GigabitNet. В декабре 2023 года началось строительство сети в Николаеве и Ивано-Франковске. В общем, домашний интернет Vodafone Gigabit Net доступен для подключения уже в 5370 домах – в 782 тыс. домохозяйств.

В Vodafone Украина отмечают, что компания не только расширяет географию покрытия, но и модернизирует оптические сети на новую технологию. Модернизировано более 80% инфраструктуры FTTB и FTTH, уже работающей на основе технологии GPON.

Компания инвестировала в развитие сети более 250 млн грн. Эти инвестиции направлены на строительство новых зон GPON и модернизацию сетей FTTx, восстановление оборудования, поврежденного и уничтоженного из-за вражеского вторжения, и закупку аккумуляторов, генераторов и горючего для обеспечения работоспособности оборудования даже при возможных отключениях от электропитания.