Vodafone Украина расширил покрытие LTE 900 МГц в зоне ЧАЭС, сеть будет использоваться в системе мониторинга пожарной безопасности на основе тепловизоров и NB-IоT





Оператор мобильной связи Vodafone Украина расширил покрытие мобильным интернетом 4G в диапазоне 900 МГц (LTE900) на территории Чернобыльской зоны отчуждения. Особое внимание к обеспечению зоны отчуждения мобильным интернетом обусловлено ​​подготовкой к запуску пилотного проекта мониторинга пожарной безопасности на территории зоны. Проект будет реализован совместно с Государственным агентством Украины по управлению зоной отчуждения.

«Следующим этапом подготовки к запуску «пилота» станет тестирование работы тепловизоров, которые будут установлены на высоте и охватят значительную территорию. Это первое в Украине подобное решение, которое Vodafone разрабатывает и реализует эксклюзивно для Чернобыльской зоны отчуждения. В дальнейшем его можно будет масштабировать на другие пожароопасные территории Украины» — заявил заместитель генерального директора Vodafone Украина Андрей Большаков.

«Современные технологии открывают широкие возможности для мгновенного обнаружения возгораний в лесной местности. Благодаря сотрудничеству с Vodafone, в Чернобыле заработает технология NB-IоT, которая является частью концепции «интернета вещей» и позволяет безопасно и быстро передавать информацию между объектами. А это, в свою очередь, дает возможность мгновенно реагировать на пожарные ситуации и локализовать их. Я уже неоднократно отмечал, что эффективное предотвращение возникновения пожаров напрямую зависит от технического оснащения и применения smart-технологий. К тому же, расширение мобильного покрытия будет способствовать развитию инвестиционной и туристической привлекательности одного из крупнейших украинских туристических магнитов», – отметил Роман Абрамовский, Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Мониторинг пожарной безопасности планируется осуществлять с помощью технологии NB-IоT на базе сети LTE, которая предназначена для «интернета вещей». Технология NB-IоT обеспечивает высокий стандарт безопасности, включая шифрование и аутентификацию на базе SIM-карты, а также позволяет оптимизировать энергопотребление, увеличивая срок жизни батарей комплектующих до 10 лет. При этом, емкость сети значительно выше, чем в голосовой сети.

Напомним, что высокоскоростной мобильный интернет от Vodafone появился в Чернобыльской зоне отчуждения в 2016 году. Базовая станция ​​3G была запущена в Припяти, развертывание 4G от Vodafone на территории зоны было начато в ноябре 2018 года.

Источник: Vodafone Украина