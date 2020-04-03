Vodafone Украина сделал бесплатным на период карантина еще четыре сервиса, включая Vodafone Music, Vodafone Press, Bookmate и BeFit





После того, как оператор мобильной связи Vodafone Украина сделал бесплатным общение в мессенджерах и социалках на период карантина, компания также решила предоставить расширенный бесплатный доступ к четырем новым сервисам, включая Vodafone Music, Vodafone Press, Bookmate и BeFit. Таким образом, с 3 до 24 апреля абоненты операторы смогут бесплатно слушать музыку и аудиокниги, читать журналы, книги и комиксы, а также поддерживать физическую и психологическую форму.

Напомним, что Vodafone Music – это cервис для прослушивания музыки по подписке. В сервисе доступны наиболее популярные песни и композиции, прослушать их можно в режиме онлайн или загрузить в память устройства. Vodafone Music доступен на iOS, Android и Web. Активировать услугу можно через приложение Vodafone Music или отправив SMS с текстом «1» на номер 70030.

Vodafone Press – это cервис для чтения электронных журналов. В сервисе присутствует огромный каталог периодических изданий разных категорий, включая авто, fashion, технологии, бизнес и др. Сервис доступен в Web-интерфейсе. Для подключения услуги нужно отправить SMS с текстом «1» на номер 80010.

В свою очередь Bookmate – это сервис для чтения электронных книг, комиксов и прослушивания аудиокниг. В сервисе представлена широкая библиотека контента на украинском, английском, русском и еще 12 языках, а также рекомендации и авторские подборки. Он доступен для iOS, Android, а также в web-версии. На время карантина Vodafone дарит 30 дней премиум-доступа к этому книжному сервису. Для получения подарка, нужно ввести промокод «Vodafone» на сайте bookmate.com/code, после чего зарегистрироваться/авторизоваться под своим аккаунтом до 30.04, при этом клиентам Vodafone не требуется привязывать свою банковскую карту. Подарок доступен новым пользователям или тем, у кого не было активной подписки в течении последних 3 месяцев.

BeFit — это специально подобранный каталог мобильных приложений и видеоуроков для поддержания здорового образа жизни и развития тела, разума и духа в следующих основных направлениях: спорт и физическое здоровье; ментальное здоровье; здоровое питание; влияние окружающей среды; оборудование для спорта. Для подключения нужно зайти на сайт BeFit или отправить SMS с текстом «Да» на номер 7877. Сервис доступен для Android-устройств.

Оператор Vodafone Украина также продлил для абонентов предоплаченных тарифов возможность бесплатно общаться в популярных социальных сетях и мессенджерах до 30 апреля 2020 года, продолжая бесплатно предоставлять своим клиентам предоплаты на время карантина доступ к услуге Online PASS.

Напомним, что Online PASS — это безлимитный доступ к социальным сетям (Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest) и мессенджерам (текстовые и графические сообщения в Viber, Telegram, WhatsApp, Skype та Snapchat). Чтобы воспользоваться доступом к услуге Online pass, нужно набрать комбинацию * 316 * 1 #. Услуга для безлимитного общения в социальных сетях будет действовать в течение 28 дней с момента подключения, после чего будет отключена.

Проверить статус услуги Online PASS можно с помощью USSD команды * 316 * 2 #. Услуга Online PASS доступна для подключения клиентам предоплаченных тарифных линеек Vodafone Family, Vodafone RED Extra, Vodafone RED, Vodafone RED 2015, тарифов Vodafone Light+ та Vodafone ZAHID. В тарифах Vodafone SuperNet Start/Pro/Unlim и Joice услуга Online PASS уже включена в пакет услуг согласно условиям тарифа и не требует подключения.

Источник: Vodafone Украина