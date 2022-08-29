Vodafone Украина в условиях войны: 1,76 млн абонентов за пределами страны, инвестиции упали на 14%, работает 87% сети, доход вырос на 3%

Оператор сотовой связи Vodafone Украина подготовил отчёт по результатам работы в первом полугодии 2022 года. Отмечается, что в этом периоде на динамику финансовых показателей оказали существенное влияние нетипичные факторы, связанные с войной – аварийные работы по восстановлению сети, массовые миграции клиентов за рубеж и т.д. Прирост части финансовых показателей в первом полугодии 2022 года достигнут благодаря успешным результатам первых двух месяцев года.

Доход Vodafone Украина в первой половине 2022 года вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 9,9 млрд грн. Показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) превысил 5,76 млрд. грн. Маржа OIBDA выросла на 2,1 процентных пункта до 58,1%. Вместе с тем чистая прибыль составила 663 млн грн.

Капитальные инвестиции в первом полугодии составили 1,276 млрд грн, что на 14% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Отмечается, что на сегодня все элементы базовой сети работают в обычном режиме, Vodafone Украина сделала все необходимые шаги для быстрого перехода на резервный сценарий. Около 87% сети работает, и этот показатель растет. Все критические элементы технической и IT-инфраструктуры уже диверсифицированы. Примерная сумма потерь активов составляет около 806 млн грн.

Из-за массовой миграции украинцев, вызванной военными действиями, существенно изменился размер абонентской базы Vodafone Украина. По состоянию на конец июля абонентская база оператора составила 16,6 млн клиентов. Из них 1,76 млн вынужденно находятся за пределами страны.

Курс Full Stack Web Development Опануйте навички універсального програміста всього за 4 місяці РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Дополнительно говорится, что оператор продолжает помогать стране. По состоянию на конец июля 2022 года компания подключила бесплатные услуги на сумму 270 млн грн для 13 млн клиентов в Украине. А за рубежом – на сумму 596 млн грн для 1,5 млн абонентов в 32 странах.