Vodafone Украина временно закрыл возможность удаленно поменять SIM-карту для защиты от банковских мошенников

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Оператор мобильной связи Vodafone Украина закрыл возможность поменять SIM-карту удаленно. Теперь для замены SIM абоненту оператора придется посетить фирменный магазин даже в том случае, если он приобрел специальный пакет «Восстановление и замена SIM-карты».

В пресс-службе оператора сообщили, что данное решение связано с ростом активности мошенников, которые пытаются обманом получить доступ к финансовым счетам клиентов банков и присылают им запросы о предоставлении персональной информации, называясь сотрудниками Vodafone. В компании уточняют, что сотрудники никогда не запрашивают данные, вроде кода, который поступает клиенту в сервисном SMS-сообщении.

«Временно – до введения банками дополнительных мер безопасности – мы останавливаем возможность удаленной замены SIM-карты и вводим дополнительную проверку личности абонента при обращении о замене SIM-карты в магазине», − сообщили в Vodafone Украина.

Напомним, что в прошлом году оператор «Vodafone Украина» предложил своим абонентам самостоятельную замену SIM-карты. Для этой операции необходимо приобрести стартовый пакет «Восстановление и замена SIM-карты» и активировать его удаленно (в качестве акции такие пакеты даже присылали по почте бесплатно). После этого оператор внедрил функцию «Ограничение удаленной замены SIM-карты», которая помогала защитить SIM-карту от посягательств банковских мошенников, зарегистрировав свой номер в ближайшем магазине Vodafone.

Источник: AIN.UA