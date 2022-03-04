Vodafone восстановил связь в Херсоне и области

Оператор сотовой связи Vodafone сообщил о восстановлении мобильной связи на территории Херсона и Херсонской области. Инженеры компании работали в авральном режиме, чтобы вернуть украинскую связь в регион, охваченный военными действиями.

В комментариях к публикации некоторые пользователи уведомляют, что в отдельных городах Херсонской области всё ещё не возобновилась связь Vodafone. В частности, упоминаются Каховка и Новая Каховка. В таких случаях оператор рекомендует обращаться в личные сообщения в Facebook, чтобы уточнить подробности и передать информацию инженерам.

Источник: Facebook