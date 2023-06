Военный OSINT-проект Oryx закрывается 1 октября

Известный подсчетами потерь военной техники во время российско-украинской войны OSINT-проект Oryx прекращает работу с 1 октября. Об этом сообщил официальный Twitter Oryx. Причины такого решения – отсутствие энтузиазма у авторов: за 10 лет проект так и не стал их основной работой и «больше не делает счастливым».

Oryx работает как OSINT – разведка на основе открытых источников. Он собирает данные на основе доступных в сети фото, видео и документальных подтверждений. В центре его внимания – не только агрессия россии против Украины, но и военные конфликты в других регионах, а так же данные об армиях разных стран. Такую статистику нельзя назвать абсолютно точной, но он помогает формировать картину событий на основе объективных данных.

В числе прочего Oryx вел ежедневный (в последнее время – раз в несколько дней) подсчет подтвержденных потерь техники страны-агрессора и Украины. Из сводок можно было узнать не только количественный, но и качественный состав, включая название конкретных моделей. В отсутствие официальной информации это один из немногих источников, который позволял приблизительно оценить потери Сил обороны Украины. Но те, кто внимательно следил за сообщениями, помнят, что их соотношение почти всегда было в нашу пользу.

My plan beyond October is to join the @Warspotting team but also maintain the main Ukrainian Oryx lost lists until the end of the war (at least as @Warspotting links — with UA losses copied from their images if they won’t be able to make that part public). https://t.co/YeGpeMJBlo

