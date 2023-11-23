Новости Софт 23.11.2023 в 13:45 comment views icon

Война на всех уровнях. LitterDrifter — российский USB-вирус-червь, нацеленный на украинские предприятия, теперь «пошел по миру»

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Юрій Орос

Автор новин

Группа российских государственных хакеров, известных тем, что нацелены на украинские организации, в последние месяцы случайно или намеренно расширила свою деятельность, позволив шпионскому вредоносному программному обеспечению на базе USB-носителей инфицировать организации в других странах.

Эта группа, известная под многими именами, в частности, Gamaredon, Primitive Bear, ACTINIUM, Armageddon и Shuckworm, действует по меньшей мере с 2014 года, и Служба безопасности Украины связывает ее с Федеральной службой безопасности России (ФСБ). Большинство поддерживаемых Кремлем группировок пытаются не попадать в поле зрения, но Gamaredon это не беспокоит, сообщает ArsTechnica. Его шпионские кампании, направленные на множество украинских организаций, легко выявить и связать с российским правительством. Кампании, как правило, вращаются вокруг вредоносного программного обеспечения, которое имеет целью получить как можно больше информации от объектов.

Одним из таких инструментов является червь, предназначенный для распространения с компьютера на компьютер через USB-накопители. Исследователи из Check Point Research отследили его под названием LitterDrifter, это вредоносное программное обеспечение написано на языке Visual Basic Scripting. LitterDrifter служит двум целям: распространяться с USB-накопителя на USB-накопитель и заражать устройства (в которые попали инфицированные флешки) вредоносным программным обеспечением, что постоянно связывается с командно-контрольными серверами, управляемыми Gamaredon.

Gamaredon продолжает сосредотачиваться на широком спектре украинских целей, но по природе USB-червя мы видим признаки заражения в разных странах, таких как США, Вьетнам, Чили, Польша и Германия. Кроме того, мы наблюдали признаки заражения в Гонконге. Все это может свидетельствовать о том, что, как и другие USB черви, LitterDrifter распространился за пределы запланированных целей.

– сообщили исследователи Check Point.

Война на всех уровнях. LitterDrifter - российский USB-вирус-червь, нацеленный на украинские предприятия, теперь «пошел по миру»

На изображении показано отслеживание отправки LitterDrifter на сервис VirusTotal, принадлежащий Alphabet (материнская компания Google). Сообщения на VirusTotal обычно поступают от людей или организаций, которые сталкиваются с незнакомым или подозрительным на вид программным обеспечением в своих сетях и хотят узнать, вредно ли оно. Данные свидетельствуют, что количество инфицирований в США, Вьетнаме, Чили, Польше и Германии вместе взятых может составить примерно половину поразивших организации в Украине.

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Война на всех уровнях. LitterDrifter - российский USB-вирус-червь, нацеленный на украинские предприятия, теперь «пошел по миру»

Черви (worms) — это разновидность вредоносного ПО, которое распространяется, не требуя от пользователя никаких действий и известны своим взрывным ростом в экспоненциальном масштабе. Stuxnet, червь, созданный Агентством национальной безопасности США и их израильскими коллегами, стал обучающей историей для шпионских агентств. 

Его создатели планировали заразить только относительно небольшое количество иранских объектов, участвующих в программе обогащения урана в этой стране. Stuxnet распространился далеко и широко, заразив примерно 100 000 компьютеров по всему миру. Еще больше компьютеров заразили черви, которым не нужны USB-приводы для распространения, таких как NotPetya и WannaCry.

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Максим Арсенюк

Compositing Artist, Freelance

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