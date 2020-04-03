Volkswagen: Каждый второй покупатель сити-кара VW up! выбирает электрическую версию e-up!, а новый гибридный Passat заказывают впятеро чаще предшественника





На фоне продолжающихся проблем с VW ID.3 немецкий автопроизводитель Volkswagen решил показать, что с электромобилями у него все не так уж и плохо и похвастался количеством предзаказов на электрический сити-кар e-up! и гибридный Passat GTE.

По данным компании каждый второй заказ новой компактной модели Volkswagen up! приходится на электрическую версию e-up!, которая уже собрала 20,000 предзаказов. А в случае с популярнейшим Passat каждый седьмой покупатель модели в Германии выбирает гибридную (PHEV) версию GTE — это в пять раз чаще, чем у предыдущего поколения.

Обновленная серийная модель Volkswagen e-up! была представлена осенью прошлого года, она получила электродвигатель мощностью 61 кВт (83 л.с.) с крутящим моментом 212 Нм, который позволяет разгоняться до 130 км/ч, набирая первые 100 км/ч за 11,9 секунды (предшественнику на это требовалось 12,4 секунды). Батарея электромобиля нового поколения емкостью 32,3 кВтч позволяет преодолеть до 260 км по циклу WLTP, тогда как предшественник с аккумуляторами на 18,7 кВтч мог преодолеть всего 160 км.

Впрочем, одним из главных достоинств нового Volkswagen e-up! является стоимость. Если за предыдущую версию просили €26,900, то новинку оценили в €21,975, при этом правительственные льготы и бонусы в Германии позволят сэкономить от данной суммы еще порядка €6,570.

В свою очередь подключаемый гибрид VW Passat GTE Variant развивает 160 кВт (218 л.с.) мощности и позволяет проехать до 56 км в полностью электрическом режиме. По опросам компании среднестатистический владелец Volkswagen проезжает в день порядка 42 км, таким образом он может использовать данную модель практически как батарейный электромобиль, подключая ДВС лишь в крайних случаях (поездки за город, форс-мажоры и т.д.). Большую часть заказов модели Passat по-прежнему составляют дизельные версии, однако экономичность гибридного варианта постепенно приводит к росту заказов именно такой версии.

Уже в текущем году Volkswagen планирует представить несколько подключаемых гибридов, включая Golf восьмого поколения.

Источник: Volkswagen