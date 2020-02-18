Volkswagen разрабатывает брутальный электрический внедорожник ID Ruggdzz для конкуренции с BMW iX3 и Mercedes-Benz EQB

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По данным инсайдеров после электромобилей ID.3 и ID.4 немецкий автопроизводитель Volkswagen запустит в производство «брутальный» полноприводный электрический внедорожник. Модель с кодовым названием ID Ruggdzz будет конкурировать с электромобилями BMW iX3 и Mercedes-Benz EQB.

В данный момент модель находится на ранних этапах разработки, однако немцы планируют запустить ее в производство уже в 2023 году, как часть нового семейства SUV.

Концептуально ID Ruggdzz относится к проекту Icon, которым занимается новый главный дизайнер бренда Клаус Бишофф. Помимо внедорожника в состав данного проекта также входит микроавтобус ID Buzz и багги ID Buggy, то есть достаточно нишевые по сравнению с ID.3 и ID.4 модели.

ID Buzz и ID Buggy

По словам тех, кто уже видел изображения концепта ID Ruggdzz, это будет классический «кубик» с прямоугольным профилем, горизонтальным капотом, вертикальным лобовым стеклом и плоской крышей. При этом на рынок поступит пятиместная модель со стандартной базой и семиместная с удлиненной базой и дополнительным рядом сидений — эта версия позиционируется как решение для рынков Китая и США.

Производитель предложит покупателям несколько дополнительных пакетов, самый экстремальный из которых будет предусматривать усиленную «лифтованную» подвеску, прожекторы на крыше и другие внедорожные элементы.

В качестве основы для ID Ruggdzz будет использована модульная платформа Volkswagen MEB, позволяющая «собрать» электромобиль с необходимыми характеристиками. Так как речь идет о полном приводе, это будет конфигурация с двумя электродвигателями и векторизацией крутящего момента для каждого из колес.

Mercedes-Benz EQB и BMW iX3



Источники уверяют, что полученная внедорожная основа также будет использована в аналогичных по формату электрокроссоверах от родственных VAG-брендов Seat и Skoda.

Источник: Autocar