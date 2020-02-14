Предсерийный электрокроссовер Volkswagen ID.4 сняли на зимних тестах, анонс ожидается уже в апреле в Нью-Йорке [фотогалерея]





Во время анонса серийного электромобиля ID.3 компания Volkswagen объявила, что все представители нового электрического семейства получат цифровые обозначения. Анонс следующей модели VW ID.4 ожидается уже в апреле на New York Auto Show, при этом ее смогли подробно заснять на зимних тестах абсолютно без камуфляжа.

В отличие от хэтчбека ID.3, модель ID.4 представляет собой более крупный кроссовер. Радиаторная решетка в тестовой модели использовалась для того, чтобы не привлекать излишнего внимания на дорогах во время тестов. Фронтальная часть серийной модели наверняка будет сплошной, по аналогии с ID.3, так как нет смысла так ухудшать аэродинамику электромобиля.

По слухам, электрокроссовер Volkswagen ID.4 получит пару электродвигателей на обеих осях (мощностью 100 л.с. на передней и 200 л.с. на задней), а также батарею емкостью 83 кВтч, которая обеспечит запас хода на уровне 400 км. При сравнительно компактных размерах модель предоставит владельцу объем салона больше, чем у ДВС-кроссовера Volkswagen Tiguan.

Напомним, что электрохэтчбек VW ID.3 был представлен в середине прошлого года, первые покупатели получат свои электромобили в середине 2020 года. После «третьей» модели на рынок выйдут и другие концепты семейства VW ID., включая ID. CROZZ, ID. VIZZION и ID. ROOMZZ, которые также получат «номерные» обозначения ID.4, ID.5, ID.6 и т.д.

В Volkswagen планируют к 2025 году стать брендом №1 в электромобильном сегменте, выпустив более 20 чистых электромобилей и продавая более 1 млн таких моделей в год.

Источник: Autoblog