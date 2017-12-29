Volkswagen запатентовал имена еще для двух новых электромобилей I.D. Cruiser и I.D. Freeler

Немецкий автопроизводитель Volkswagen продолжает насыщать свою концептуальную линейку электромобилей I.D. новыми моделями. Официально представлены всего три модели – хетчбек I.D., минивэн I.D. Buzz и кроссовер I.D. Crozz, из утечек известно о трех разработках I.D. Lounge, I.D. AEROe и I.D. Streetmate, а вот теперь появились сведения еще о паре новинок.

Информация поступила из Всемирной организации по интеллектуальной собственности WIPO, в которой Volkswagen зарегистрировал два новых названия I.D. Freeler и I.D. Cruiser. Точных данных о том, что именно это будут за электромобили по понятным причинам пока нет, но эксперты уже сделали предположение, что речь идет о седане и очередном кроссовере.

Напомним, что немецкая компания планирует вывести на рынок хетчбек Volkswagen I.D. и кроссовер I.D. Crozz уже в 2019-2020 году, а вот серийный минивэн I.D. Buzz должен появится немного позже, ориентировочно в 2022 году.

Новинки будут основаны на единой модульной платформе MEB, разработанной брендом специально для автомобилей с электродвигателями. Электромобили бренда получат двигательные установки различной мощности и запас хода на одном заряде батареи до 500 км по новому европейскому испытательному циклу NEDC.

При этом в период с 2019 по 2022 год немецкая компания собирается представить еще две модели: внедорожник I.D. Lounge и спортивное купе I.D. AEROe, которое вполне может представлять собой концептуальную версию серийного Volkswagen Scirocco EV. Также недавно появились слухи о возможности замены текущего поколения легендарного “Жука” полностью электрическим VW Beetle с задним приводом.

Источник: Motor1