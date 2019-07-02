Volkswagen запустил в Берлине каршеринг электромобилей WeShare на основе VW e-Golf (позже к ним присоединятся VW e-up! и VW ID.3)





Как и было обещано еще в прошлом году, Volkswagen запустил в Берлине сервис каршеринга WeShare, автопарк которого на 100% состоит из электромобилей. В рамках сервиса уже доступны 1500 электрохэтчбеков e-Golf, в начале следующего года к ним присоединятся 500 электрических сити-каров VW e-up!, а в середине 2020 года — первые серийные электромобили VW ID.3.

На первом этапе сервис WeShare покрывает центральную часть Берлина площадью порядка 150 квадратных километров, зона покрытия будет расширяться с увеличением размера автопарка. Акционная стоимость пользования электромобилями составляет 19 евроцентов в минуту, в сентябре сервис представит коммерческие тарифы в трех категориях, при этом средняя стоимость составит порядка 29 евроцентов.

Для использования сервиса WeShare необходимо иметь смартфон, кредитную карту, права на вождение, возраст от 21 года и иметь домашний адрес в Германии. В начале работы системы разряженные электромобили будут заряжать работники сервиса, в дальнейшем сервис будет стимулировать (по всей видимости финансово) заряжать электромобили самих пользователей. У сервиса нет стационарных пунктов выдачи, пользователи будут оставлять и забирать электромобили там, где им это будет удобно, с помощью мобильного приложения с навигацией.

После Берлина, уже в 2020 году, сервис каршеринга электромобилей WeShare запустят в Праге совместно со Skoda, которая предоставит свои электрические сити-кары Skoda Citigo-e iV, а также в Гамбурге. В дальнейшем сервис выйдет на ключевые рынки Европы и избранные города США, в фокусе создателей сервиса — все города с населением от 1 млн и выше.

Отметим, что число зарегистрированных в Германии пользователей каршеринговых сервисов составляло всего 180 тыс. человек в 2010 году, но уже в начале 2019 года выросло до 2,46 млн пользователей и продолжает активно расти.

Источник: Volkswagen