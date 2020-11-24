Volvo создала «совершенный» симулятор вождения на основе гарнитуры виртуальной реальности и костюма с виброоткликом





Автопроизводитель Volvo Cars создал «совершенный симулятор вождения», который будет использоваться инженерами компании для разработки новых технологий автономного вождения и безопасности.

Симулятор состоит из полноценного водительского места с подвижным сиденьем и рулевым колесом с вибрацией. Максимально реалистичное 3D-изображение создается с помощью игрового движка Unity специалистами по виртуальной и смешанной реальности Varjo, при этом картинка выводится не на плоский монитор, а на гарнитуру виртуальной реальности Varjo XR-1 Developer Edition. Чтобы сделать симулятор еще более реалистичным, испытатель надевает костюм Teslasuit с виброоткликом, который дополнительно анализирует реакции организма.

Такое сочетание программного и аппаратного обеспечения позволяет инженерам компании постоянно моделировать огромное количество сценариев движения: на реальном испытательном треке, используя настоящий автомобиль, и в полной безопасности. Инженеры будут получать информацию о людях, взаимодействующих с автомобилем, для разработки новых систем безопасности, помощи водителю и функций автономного вождения. Таким образом тестировщики смогут испытать активные функции безопасности и помощи водителю, будущие автономные пользовательские интерфейсы транспортных средств и модели автомобилей, а также другие алгоритмы.

Напомним, что в середине текущего года Volvo ограничила максимальную скорость новых автомобилей на отметке 180 км/ч и оснастила их системой Care Key, которая позволяет владельцу снизить данный лимит еще больше. Начиная с 2021 года Volvo собирается начать оснащать свои автомобили встроенными камерами для мониторинга поведения водителя, при этом невнимательных и нетрезвых можно будет принудительно останавливать на обочине.

Источник: Volvo