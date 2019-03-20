C 2021 года Volvo будет оснащать свои автомобили встроенными камерами для мониторинга поведения водителя (невнимательных и нетрезвых будут принудительно останавливать)

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В начале марта компания Volvo объявила, что с 2020 года добровольно ограничит максимальную скорость на всех своих автомобилях до 180 км/ч. Теперь компания решила пойти еще дальше в вопросах обеспечения безопасности и анонсировала установку в салоне своих автомобилей специальных камер и датчиков, которые будут следить за состоянием водителя.

Это позволит системе автомобиля вмешаться, если за рулем будет находиться человек в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, или же невнимательный водитель, который не реагирует на предупреждающие сигналы автомобиля и рискует создать аварийную ситуацию.

Примерами потенциально опасного поведения могут служить полное отсутствие участия водителя в рулевом управлении, закрытые глаза водителя или отсутствие взгляда на дорогу (всё — в течение длительного времени), чрезмерное виляние автомобиля между полосами или замедленная реакция.

Вмешательство системы может заключаться в ограничении скорости автомобиля, уведомлении службы ассистанса Volvo on Call, что нужно связаться с водителем, и, в крайнем случае, снижении скорости автомобиля и его безопасной парковке.

Камеры для мониторинга будут устанавливаться во всех моделях бренда, начиная со следующего поколения Volvo на модульной платформе SPA2 (с 2020-х годов). Точное количество камер и их расположение в салоне автомобиля будет объявлено позже.

Сегодня Volvo Cars также объявила о запуске «Ключа заботы» (Care Key), который позволит водителям при передаче автомобиля в пользование другим людям, устанавливать ограничение максимальной скорости. Эта система будет доступна для всех автомобилей Volvo, начиная с 2021 модельного года.

Источник: Volvo (1, 2)