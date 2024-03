Вот как выглядит повторный вход в атмосферу Земли «глазами» космической капсулы Varda Space

Компания установила камеру на свою частную капсулу W-1, чтобы зафиксировать ее первую миссию по возвращению на Землю.

Полное почти 30-минутное видео, опубликованное на YouTube, включает кадры отделения от космического корабля на орбите, «пламенный» вход в атмосферу и несколько неровное приземление на военном полигоне в Юте. По данным Ars Technica, W-1 пробыла около 8 месяцев на низкой околоземной орбите, пока Varda Space получила все регуляторные разрешения на посадку на территории США.

