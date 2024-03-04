Вот как выглядит повторный вход в атмосферу Земли «глазами» космической капсулы Varda Space

Компания установила камеру на свою частную капсулу W-1, чтобы зафиксировать ее первую миссию по возвращению на Землю.

Полное почти 30-минутное видео, опубликованное на YouTube, включает кадры отделения от космического корабля на орбите, «пламенный» вход в атмосферу и несколько неровное приземление на военном полигоне в Юте. По данным Ars Technica, W-1 пробыла около 8 месяцев на низкой околоземной орбите, пока Varda Space получила все регуляторные разрешения на посадку на территории США.

«Видео с нашей капсулы, которая таранит атмосферу на скорости 25 Махов — кадры необработанные», — написала Varda Space в описании к ролику.

Here’s a video of our capsule ripping through the atmosphere at mach 25, no renders, raw footage: pic.twitter.com/ZFWzdjBwad — Varda Space Industries (@VardaSpace) February 28, 2024

Varda, которая сотрудничала с Rocket Lab в этой миссии, пытается разработать мини-лаборатории, которые смогут производить фармацевтические препараты на орбите — в данном случае, препарат Митонове для лечения ВИЧ-инфекции (разработку в дальнейшем будет анализировать компания Improved Pharma, базирующаяся в Индиане).

Исследователи уже установили, что белковые кристаллы, выращенные в космосе, могут образовывать более совершенные структуры по сравнению с выращенными на Земле. Готовые вещества можно использовать для создания лекарств, которые человеческий организм мог бы легче усваивать, или в целом более эффективных лекарств с большим сроком годности. Одним из ключевых примеров исследований, проведенных на МКС, является активный ингредиент пембролизумаб, который используется в лекарствах для иммунотерапии рака Китруда (кристаллы, сформированные в космосе, позволили создать более стабильный препарат, который можно вводить короткой инъекцией, а не длительной внутривенной инфузией, которая используется сейчас).

Капсула W-1 была запущена на Falcon 9 в июне 2023 года. До входа в атмосферу она крепилась к космическому кораблю Rocket Lab Photon, который обеспечивал питание, связь и контроль высоты, и после отделения от капсулы сгорел в атмосфере.

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