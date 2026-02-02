Впервые в космосе: марсоход Perseverance проехал 400 метров под управлением ИИ

Марсоход NASA Perseverance в декабре прошлого года успешно прошел маршрут по участку кратера Езеро, проложенный чат-ботом Claude от Anthropic.





NASA впервые использовала LLM для управления ровером. В период с 8 по 10 декабря Perseverance проехал около 400 м по каменистому полю на Марсе по маршруту, составленному Claude. Использование ИИ модели для этого оказалось совсем не таким простым, как может показаться.

«Каждый маневр марсохода должен быть тщательно спланирован, иначе машина может соскользнуть, перевернуться, забуксовать или съехать на обочину. Поэтому с момента посадки марсохода его операторы тщательно прокладывали дорожные точки — они называют это «хлебными крошками» — для следования, используя комбинацию изображений, полученных из космоса, и бортовых камер марсохода», — объясняют в NASA.

Для того чтобы Claude мог проложить маршрут, NASA должно было предоставить чат-боту и программистам Anthropic контекстную информацию о работе Perseverance за 5 лет с момента его приземления на Красной планете. После этого Claude взялся за картографирование, соединяя дорожные точки из сегментов размером 10 см, которые впоследствии анализировал и дорабатывал.

Инженеры из Лаборатории реактивного движения NASA тщательно проверили работу ИИ, прежде чем допустить его к взаимодействию с Perseverance. В JPL проверили составленные Claude дорожные точки на симуляции, которую используют ежедневно для уточнения команд, отправляемых марсоходу. Специалисты NASA отметили, что по результатам внесли лишь незначительные изменения в маршрут, составленный чат-ботом, вследствие того, что имели доступ к наземным изображениям, которые не были доступны Claude в ходе планирования.





«Инженеры подсчитали, что использование Claude сократит время планирования маршрута вдвое и сделает перемещение более последовательным. Меньше времени на утомительное ручное планирование, и на обучение позволят операторам марсохода осуществить еще больше поездок, собрать еще больше научных данных и провести еще больше анализа. Одним словом, это означает, что мы узнаем гораздо больше о Марсе», — подчеркивают в NASA.

Хотя преимущества ИИ для повышения производительности часто преувеличиваются, в случае NASA любой инструмент, способный повысить эффективность работы ученых, пригодится. Летом прошлого года в агентстве вынуждены были сократить около 4 тыс. сотрудников из-за политики администрации президента США Дональда Трампа. В конце 2025 года Трамп предлагал сократить научный бюджет агентства почти вдвое, прежде чем Конгресс в начале января отклонил этот план. Однако, даже при сохранении финансирования на уровне чуть ниже 2025 года, NASA ожидает непростой путь. От него требуют вернуться на Луну с менее чем половиной персонала, который был во времена расцвета программы «Аполлон».

Для Anthropic использование NASA их ИИ-агента является значительным достижением. Еще весной прошлого года Claude не смог пройти простую 8-битную игру для Game Boy Pokémon Red, а сейчас он уже прокладывает маршрут для Perseverance. В NASA рассчитывают, что со временем автономные системы ИИ будут помогать зондам исследовать все более отдаленные участки Солнечной системы.

Мы писали, что марсоход Perseverance обнаружил вероятные признаки древней микробной жизни на Красной планете. Отметим, что первый пилотируемый полет на Марс планируют осуществить до 2033 года, однако четверо смельчаков из NASA уже месяц испытывают жизнь в приближенных к Красной планете условиях.

