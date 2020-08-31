Впервые за 50 лет SpaceX запустила ракету из Флориды в южном направлении





Компания SpaceX совершила очередной запуск ракеты из Флориды, и у этой миссии имеется особенность. Для ракеты использовался не совсем обычный маршрут полёта. При запуске большинства миссий из Флориды ракеты направляются на восток. Но в этот раз ракета SpaceX Falcon 9 после взлёта направилась на юг, обогнув юго-восточное побережье Флориды и взяв курс на Кубу.

Дело в том, что данная миссия была направлена ​​на так называемую полярную орбиту — путь, который в основном проходит с севера на юг над полюсами Земли. Этот тип миссий обычно не выполняются из Флориды. Фактически, это первый такой запуск с 1969 года, когда ракета взлетает из Флориды и отправляется на юг.

До сих пор большинство полярных запусков в США осуществлялось с южного побережья Калифорнии. Таким образом, направляясь на юг, ракеты летят над открытым океаном, а не над населённой территорией. Ракеты, которые запускаются из Флориды, направляются на восток к экватору. При этом перед выходом в космос они также летают в основном над открытым океаном.

Но ещё в 2016 году ВВС начали изучать возможность запуска полярных миссий из Флориды. Это произошло после того, как лесные пожары значительно приблизились к базе ВВС Ванденберг – главному космодрому США в Калифорнии для всех полярных запусков. Пожар причинил ущерб окружающей инфраструктуре и задержал один запуск на срок до двух месяцев. 45-е космическое крыло, которое контролирует запуски с мыса Канаверал, штат Флорида, проанализировало данные и пришло к выводу, что полярные запуски могут быть выполнены, хотя и с некоторыми оговорками.

На сегодняшний день только ракеты SpaceX Falcon 9 могут летать по этому маршруту из Флориды из-за своих конструктивных особенностей. Такие ракеты оснащены автоматической системой безопасности полётов. Таким образом, если во время миссии что-то пойдёт не так, и ракета сбивается с маршрута, она может самоуничтожиться – без участия наземного командного центра. Это важно для полётов по полярному маршруту, поскольку ракеты будут летать поблизости от населённых пунктов, и любое отклонение от нормального полёта необходимо незамедлительно устранять, чтобы обезопасить людей на земле. Но вполне возможно, что газовые шлейфы, исходящие от двигателей ракеты, могут помешать прохождению сигналов о самоуничтожении от командного центра. Таким образом, Falcon 9 имеет возможность самоуничтожиться без помощи человека.

Ракета Falcon 9 стартовала 30 августа в 19:18 по восточному времени (02:18 31 августа по киевскому времени) с космодрома SpaceX на мысе Канаверал. После старта она направилась на юг, пролетела над юго-восточным побережьем Флориды возле Майами, а затем – над Кубой. Как отмечают представители 45-го космического крыла, Майами и Кубе не угрожает опасность во время таких миссий. Во время этой миссии на орбиту был выведен наблюдательный спутник SAOCOM 1B по контракту с Космическим агентством Аргентины, а также два малых спутника. SAOCOM 1B – это уже второй такой спутник, предназначенный для наблюдения за поверхностью планеты в поисках стихийных бедствий, которые могут негативно влиять на сельское хозяйство, горнодобывающую промышленность, рыболовство и другие отрасли. Спутник выходит на полярную орбиту, известную также как солнечно-синхронная орбита. Она позволяет спутникам проходить над одним и тем же участком Земли в одно и то же время каждый день, что отлично подходит для спутников наблюдения. Для этой миссии SpaceX использовала ракету Falcon 9, которая ранее уже трижды летала в космос. После старта ракета успешно приземлилась на наземную посадочную площадку SpaceX недалеко от стартовой площадки во Флориде.

Источник: The Verge