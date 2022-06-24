Цукерберг представил Meta Pay — цифровой кошелек для метавселенной

Марк Цукерберг сообщил о переименовании Facebook Pay в Meta Pay. Запуская Meta Pay, компания делает «первый шаг» на пути создания цифрового кошелька для метавселенной.

Цукерберг уточняет, что пользователи и далее смогут делать покупки, отправлять деньги и делать пожертвования на важные дела в Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger и везде, где ранее использовалась система Facebook Pay. Но помимо текущих функций компания намерена добавить и новые. Meta Pay станет кошельком для метавселенной, который позволит безопасно управлять своей личностью, своим имуществом и платежами.

Отмечается, что в будущем появятся всевозможные цифровые предметы, которые пользователи, возможно, захотят создать или купить (цифровая одежда, предметы искусства, видео, музыка, впечатления, виртуальные события и др.).

«Подтверждение права собственности будет иметь важное значение, особенно если вы хотите взять некоторые из этих предметов с собой в разные сервисы», — пишет Цукерберг.

В планах компании – создать возможность «войти в любую метавселенную, и всё, что вы купили, должно быть прямо там». Такая интероперабельность обеспечит гораздо лучший опыт для людей и большие возможности для создателей. Хотя до этого ещё далеко, в Meta надеются реализовать такую возможность.