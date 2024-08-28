Tesla Cybertruck ограбили за секунды: вор разбил «непробиваемое» стекло, пикап не оповестил владельца

Поклонники Tesla Cybertruck говорят о надежности и защищенности электрического пикапа. Владелец авто, которое чрезвычайно легко ограбили, с ними не соглашается.

Грабитель смог разбить «непробиваемое» окно автомобиля. Несмотря на явное нарушение и несанкционированное вторжение, нашпигованный электроникой Cybertruck никоим образом не оповестил владельца о взломе.

«Не было сирены, не было сообщений на мой телефон… буквально ничего не произошло, просто нашел его таким…», — пишет в Facebook владелец Cybertruck, Анудж Таккар из Атланты, штат Джорджия, США.

Он опубликовал видео одной из камер Cybertruck, на которых видно, как возле авто остановился красный Nissan Altima. Вор вышел со стороны переднего пассажира, разбил окно и вырвал его остатки на землю. Затем он залез в окно, вытащил рюкзак, вылез и вернулся в Nissan, который сразу уехал.

Владельца и комментаторов возмутил тот факт, что Cybertruck, который рекламируют как безопасный, с его разнообразными системами, сигнализацией и камерами, не предупредил о слишком очевидном взломе. Также удивительно, что стекло можно очень быстро разбить и вытащить подобным образом. Действия грабителя были очень четкими и быстрыми. Энди Калмовиц, журналист Jalopnik, отмечает: «Могу с уверенностью сказать, что сигнал тревоги Altima сработал бы, если бы роли поменялись».

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Источник: Jalopnik

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