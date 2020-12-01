ВРУ отсрочила обязательное введение кассовых аппаратов для ФЛП и отменила кешбэк для покупателей

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Верховная Рада Украины (ВРУ) проголосовала за отсрочку до 1 января 2022 применение обязательных кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

ВРУ рассмотрела по процедуре ad-hoc (по особому случаю) и поддержала доработанный Налоговым комитетом законопроект №4439-д об отсрочке обязательных кассовых аппаратов (РРО или ПРРО) для ФЛП. Законопроект поддержали 319 народных депутатов, «против» проголосовал 1 депутат, «воздержались» – 4 человека. В парламенте договорились поддержать законопроект всеми фракциями.

Законопроектом предусмотрено следующее:

Перенос фискализации ФЛП 1-4 групп до 1 января 2022 года. До этой даты будет отсрочено обязательное применение РРО для ФЛП, которые являются плательщиками единого налога 1-4 групп и объём доходов которых в течение календарного года не превышает 220 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового года. Это не касается предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах с высокими рисками уклонения от налогообложения («рисковые» виды деятельности). Внесение изменений в перечень «рисковых» видов деятельности, для которых РРО станут обязательными уже в 2021 году. Список был существенно сокращен, в него теперь входят:

реализация технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту; реализация лекарственных средств, изделий медицинского назначения и предоставления платных услуг в сфере здравоохранения; реализация ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней.



Вместе с тем, из перечня «рисковых» видов деятельности исключили: реализацию товаров (предоставления услуг) через интернет; розничную торговлю подержанными товарами в магазинах; деятельность ресторанов, кафе, ресторанов быстрого обслуживания; деятельность туристических агентств, туристических операторов; деятельность гостиниц и подобных заведений временного размещения; реализацию текстиля (кроме реализации за наличные средства на рынках), деталей и принадлежностей для автотранспортных средств в соответствии с перечнем, утвержденным Кабинетом Министров.

Отмена кэшбека (отменяется возможность выплаты покупателю компенсации 100% стоимости приобретенных товаров (работ, услуг) в случае нарушения продавцом законодательства в сфере РРО). Все лимиты привязываются к минимальной заработной плате, в том числе лимиты фискализации. Речь идет о предельных объёмах доходов, непревышение которых является одним из условий применения субъектами упрощенной системы налогообложения:

К 1 группе будут отнесены предприниматели, объём доходов которых в течение календарного года не превышает 167 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового года. Ко 2 группе — предприниматели, годовой доход которых не превышает 834 размера минимальной заработной платы. К 3 группе — предприниматели, у которых в течение календарного года объем дохода не превышает 1167 размеров минимальной зарплаты.



Отменяются штрафы за несоответствие наличных средств на месте проведения расчётов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, а также за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО. Продолжается на год (до 1 января 2022) применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение субъектами хозяйствования отдельных требований закона об использовании РРО.

Заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк во время выступления заявил:

«Это был компромисс. Мы отменяем большое количество штрафов, которые наиболее смущали предпринимателей и, напоминаю: мораторий на проверки до конца карантина никто отменять не будет. Я понимаю, что этот текст может не нравиться. Мне он тоже не нравится, но это является компромиссом».

Источник: Экономическая правда