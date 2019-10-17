Зеленский подписал законы про РРО, а заодно и указ про двухлетний мораторий на проверки ФЛП

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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подписал принятые 20 сентября Радой законы №1053-1 и №1073, регулирующие использование бизнесом кассовых аппаратов (регистраторы расчетных операций, РРО). Об этом свидетельствует соответствующая запись в таблице основных этапов прохождения документов на сайте Рады.

По новым правилам, все ФЛП в розничной торговле должны будут использовать кассовые аппараты после переходного периода. С принятием этих законопроектов также ввели программные РРО и увеличили штрафы за нарушения.

Итак, утверждены следующие этапы:

До 1 октября 2020 года ФЛП в сфере торговли с оборотом менее 1 млн грн в год могут не использовать РРО. Это правило не касается тех, кто продает «технически сложные» бытовые товары, подлежащие гарантийному ремонту, а также лекарства и медицинские услуги. С 1 октября 2020 года до 1 января 2021 года ФЛП в сфере торговли с оборотом меньше 1 млн грн в год всё ещё могут не использовать РРО. Однако этот льготный период не распространяется на предпринимателей, которые торгуют технически сложными товарами, лекарственными препаратами и медицинскими услугами, ювелирными украшениями, б/у-товарами, владеют кафе или ресторанами, туристическим бизнесом, отелями. Также эта льгота не распространяется на интернет-магазины, работающие через ФЛП. Таким образом, интернет-магазинам, работающим через ФЛП, нужно будет перейти на использование кассовых аппаратов не позднее 1 октября 2020 года. Для ФЛП 2-й группы лимит повышается с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн. Если доход предпринимателя превысил 1 млн грн, он должен начать пользоваться РРО в следующем календарном периоде.

Что касается штрафов за нарушение кассовых операций, то они немного снижены. На время переходного периода за первое нарушение штраф составит 10% от стоимости товара, за второе — 50%. После переходного периода штрафы увеличиваются: до 100% за первое нарушение, и до 150% за второе. Также, законопроекты устраняют штраф за то, что предприниматель не ведёт книгу учета расчетных операций.

Еще одно новшество — «кэшбек», под которым подразумевается выплата для покупателей, обнаруживших нарушения со стороны магазина при выдаче чеков. В случае выявления таких незарегистрированных чеков граждане смогут обратиться в налоговую службу с заявлением компенсацию стоимости товара из штрафа, который заплатит магазин. В предыдущем проекте закона минимальная сумма покупки для получения права на «кэшбек» была установлена на уровне 500 грн. Ко второму чтению она была увеличена до 850 грн. По словам Данила Гетьманцева, «кешбек» будет касаться только случаев, когда продавец выдал фальшивый чек.

Одновременно с законами про РРО президент подписал указ про введение двухлетнего моратория на проверки ФЛП, о котором мы писали накануне.

Источник: rada.gov.ua (2) и president.gov.ua