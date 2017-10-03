ВРУ предлагает учредить День программиста официальным праздником в Украине

Украинские парламентарии предлагают учредить в стране официальный праздник День программиста. Проект соответствующего Постановления опубликован на сайте ВРУ. Его автором указан народный депутат от фракции БПП Виктор Кривенко.

День программиста предлагается праздновать ежегодно в 256-й день года: 13 сентября и 12 сентября в високосные годы. При этом Кабинету Министров Украины рекомендуется образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по празднованию на государственном уровне Дня программиста, а также разработать и утвердить план ежегодного празднования Дня программиста, решить вопрос о его финансовом и материально-техническом обеспечении.

В то же время местным государственным администрациям и органам местного самоуправления рекомендуется провести в 2018 году мероприятия по празднованию Дня программиста. А Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины рекомендуется обеспечить освещение в СМИ утверждение и проведение Дня программиста. В тексте документа не содержится рекомендации делать День программиста выходным днём.

Пока что проект Постановления ВРУ об учреждении Дня программиста находится на рассмотрении в комитетах. Пока не уточняется, когда состоится его рассмотрение в сессионном зале.