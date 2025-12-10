Все в ChatGPT! Чат-бот получил собственные Adobe Photoshop, Express и Acrobat — бесплатная обработка фото и PDF за считанные секунды

С сегодняшнего дня три программы Adobe — Photoshop, Acrobat и Express — доступны пользователям ChatGPT прямо в интерфейсе чат-бота и бесплатно

Как воспользоваться?

Программы Adobe доступны напрямую в ChatGPT для всех профилей, включая бесплатные: однако, с обязательной регистрацией и входом в учетную запись Adobe. После этого воспользоваться новинками можно напрямую через запрос (простым введением названия инструмента или программы) или же нажать на меню с плюсом в интерфейсе чат-бота.

Photoshop

Графический редактор Adobe, пожалуй, является самым интересным дополнением к ChatGPT. Загружайте фото, указывайте действие и чат-бот отредактирует, что нужно. Интерфейс будет меняться, чтобы отобразить ползунки, которые релевантны вашему запросу. Ими можно самостоятельно и вручную подкорректировать изображение, если результат выданный автоматически, вас не удовлетворит.

В противном случае вы всегда можете перейти напрямую в Photoshop, нажав кнопку «открыть в программе». Обещают, что веб-версия сохранит все корректировки к фото, которые вы осуществили через ChatGPT.

Adobe Express

Adobe Express известна как облачная платформа для дизайна, которая позволяет создавать видео, PDF, веб-страницы, графику и другие цифровые материалы. Просто спросите у ChatGPT идеи дизайна для чего угодно: вам предложат несколько вариантов на основе библиотеки Adobe, а дальше уже можно самостоятельно их отредактировать или попросить создать анимированную версию (так же через запросы или напрямую в программе)

Adobe Acrobat

Программа Adobe для работы с PDF тоже доступа напрямую в ChatGPT: загрузите файл и создайте запрос для редактирования или форматирования. Доступны те же инструменты, что и в полноценном Acrobat. Дополнительно можно попросить чат-бота исправить текст.

Благодаря этой интеграции вы также можете указать ChatGPT, что хотите использовать Acrobat для объединения нескольких PDF, и он автоматически предложит вам интерфейс перетаскивания. Оттуда можно изменить порядок файлов или настроить детали, прежде чем сохранить все как один документ.

Доступность

Приложения Adobe доступны всем 800 млн пользователей ChatGPT по всему миру, но, очевидно, разворачиваются постепенно.

«Adobe Photoshop, Adobe Acrobat и Adobe Express бесплатны в ChatGPT и доступны с 10 декабря на настольных компьютерах, веб-версиях и iOS ChatGPT. Adobe Express для ChatGPT также доступен на Android, а поддержка Photoshop и Acrobat для ChatGPT на Android появится в ближайшее время», — из заявления Adobe.

К примеру, бесплатная веб-версия чат-бота и версия для iOS из Украины пока не выдает никаких обновлений. Поэтому ждем их в течение дня или нескольких следующих.

Ранее Adobe запустила новое расширение Photoshop в Chrome, с предложением бесплатной подписки на год.

Источник: Adobe