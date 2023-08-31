Microsoft закрывает Visual Studio для Mac — IDE будет поддерживаться до августа 2024 года

Microsoft объявила о планах прекратить выпуск Visual Studio для Mac. Последняя версия среды разработки для Mac будет продолжать поддерживаться Microsoft до августа 2024 года.

Microsoft намерена перенаправить ресурсы и сфокусироваться на улучшении Visual Studio и VS Code, оптимизируя их для кроссплатформенной разработки. Вместе с тем в Visual Studio для Mac не будут добавлять поддержку новых фреймворков, сред выполнения и языков. Microsoft взяла на себя обязательство поддерживать Visual Studio для Mac в течение следующих 12 месяцев.

«Мы также продолжим предоставлять обновления среды выполнения и рабочих нагрузок, чтобы вы могли продолжать создавать и поставлять приложения, созданные на основе платформ .NET 6, .NET 7 и Mono», — говорит Microsoft. «Хотя это и не поддерживается официально, мы также включили элементарную поддержку .NET 8 в Visual Studio для Mac для создания и отладки приложений».

Microsoft недавно выпустила существенно переработанную версию Visual Studio 2022 для Mac. Среди нововведений можно отметить нативный пользовательский интерфейс, оптимизацию для Apple Silicon, полный переход на 64-разрядную версию. Microsoft впервые представила VS на Mac в 2016 году.

Источник: 9to5mac