Вскоре таможня запустит электронный сервис для подачи жалоб, а до конца года — онлайн-калькулятор растаможки авто





В ближайшие недели Государственная таможенная служба Украины запустит новый электронный сервис для подачи жалоб. Анонс в рамках проходящего сегодня в Киеве XVIII Форума финансовых директоров сделал глава ведомства Максим Нефедов.

«Мы будем пробовать в ближайшее время запустить электронный модуль для жалоб. Он заработает в ближайшие недели», — цитирует слова чиновника источник.

Глава таможенной службы сообщил, что основным каналом для предъявления жалоб в адрес таможни сейчас выступает Facebook, причем львиная часть сообщений приходит именно Нефедову через его личную страницу в соцсети. Едва ли сложившуюся ситуацию можно считать нормальной, впрочем, винить рядовых украинцев тоже нельзя, учитывая, что потребность в запуске такого сервиса назрела уже очень давно.

Увы, никаких других подробностей Нефедов не сообщил, так что неясно, в какой форме будет реализован этот реестр и как он конкретно будет работать. Но можно предположить, что о мобильном приложении пока речи не идет и, скорее всего, нас ждет раздел на сайте таможни с веб-формой для отправки жалобы. В лучшем случае там будет возможность отслеживать ход ее рассмотрения и результат.

Кроме электронного реестра жалоб таможня планирует запустить автоматизированное определение и проверку стоимости бывших в употреблении автомобилей, чтобы позволить потенциальному покупателю такого авто перед его приобретением уточнить стоимость растаможивания. То есть, это будет онлайн-калькулятор таможенных платежей. Этот сервис должен заработать до конца 2019 года.

Источник: Интерфакс