Вскоре в Украине можно будет проверить оригинальность лекарств через мобильное приложение





Как сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook, уже с осени этого года на упаковках лекарств появится специальная маркировка, которая позволит проверить оригинальность препарата. А в конце года пациенты смогут самостоятельно проверять лекарства с помощью мобильного приложения. Соответствующее постановление было принято на заседании Кабинета Министров Украины.

Отмечается, что на упаковке лекарств будет напечатан специальный 2D код. Его будут наносить при производстве на заводе, а данные об этом внесут в единую государственную систему проведения мониторинга обращения лекарственных средств. Пациенты смогут воспользоваться мобильным приложением, чтобы просканировать этот код. После сканирования на экране смартфона появится информация о лекарстве, в частности, не является ли этот препарат фальсификатом, не просрочен ли он, был ли он ввезён в страну с соблюдением всех необходимых норм.

Кодирование позволит отслеживать всю цепочку поставки лекарств — от производства или импорта до продажи в аптеке. Это также поможет своевременно реагировать на нарушения. Все транзакции будут включены в общую базу данных, включая серию лекарств и дату производства.

Дополнительно Ульяна Супрун сообщает, что большинство иностранных препаратов, которые продаются в Украине, уже имеют двухмерное кодирование упаковок. Некоторые украинские фармакологические компании также уже приобрели необходимое оборудование и кодируют свои лекарства. Постепенно к этому процессу присоединятся всё больше украинских производителей. В то же время проверка лекарств на подделку станет доступной для всех украинцев через мобильное приложение.

Соответствующее мобильное приложение уже разрабатывается Министерством экономического развития и торговли Украины. Ожидается, что оно станет доступным в конце нынешнего года.

Источник: Facebook