Вслед за скиммером из Польши служба безопасности ПриватБанка поймала в Киеве болгарского кардера на Porsche Cayenne

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Только в начале недели «ПриватБанк» рассказывал о поимке в Киеве скиммера из Польши, а сегодня пресс-служба банка распространила новый пресс-релиз, в котором сообщила о задержании в столице второго за эту неделю мошенника-иностранца.

3 декабря сотрудники службы безопасности ПриватБанка совместно с Киберполицией в рамках спецоперации задержали 54-летнего гражданина Болгарии, который с начала 2020 наладил в столице «бизнес» по краже данных платежных карт пользователей украинских банков.

Как сообщается, болгарский мошенник прикреплял к картоприемникам банкоматов самодельные устройства для считывания информации с магнитных полос карт, а над клавиатурами — видеокамеры для записи введенных клиентами PIN-кодов. Используя полученные банковские данные, злоумышленник успешно воровал деньги со счетов клиентов украинских банков.

У задержанного по месту жительства и в его личном автомобиле Porsche Cayenne правоохранители обнаружили и изъяли 72 пластиковые карты с нанесенными магнитными полосами скомпрометированных карт клиентов и записанными PIN-кодами.

На текущий момент продолжается досудебное расследование в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УКУ.