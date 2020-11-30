«ПриватБанк» рассказал о поимке в Киеве скиммера, которым оказался… 33-летний поляк

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29 ноября в Киеве служба безопасности ПриватБанка совместно с сотрудниками Департамента киберполиции Национальной полиции Украины в рамках спецоперации задержали очередного мошенника, прикрепившего к картоприемнику одного из банкоматов ПриватБанка скимминговое устройство. Задержанным оказался… 33-летний гражданин Польши Wojtas Marcin.

Как сообщили в ПриватБанке, информация об установке скимминговой накладки была зафиксирована автоматической системой защиты в 8 утра воскресенья, после чего был запущен соответствущий протокол безопасности. Сотрудники банка совместно с полицией установили наблюдение за скомпрометированным банкоматом, и уже через несколько часов мошенник был задержан с поличным в момент снятия скиммингового устройства. Как отмечалось выше, им оказался гражданин Польши.

В ходе задержания правоохранители изъяли у подозреваемого устройство для считывания информации с платежных карт, миниатюрную видеокамеру и записи видеорегистратора с других банкоматов украинских банков.

В ПриватБанке подчеркивают, что ни один клиент банка от действий скиммера не пострадал.

Задержанному поляку вручено подозрении (по статье 190 ч. 3 УКУ) и в судебном порядке будет избрана мера пресечения.