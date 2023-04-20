Вспышка над Киевом: точно не спутник NASA, вероятнее всего – болид (метеор)

Вчера в небе над столицей примерно в 22:00 на протяжении пары секунд наблюдалось загадочное свечение. Киевская военная администрация отчиталась, что вспышка могла быть вызвана падением спутника NASA. Сообщества космических энтузиастов теорию отрицали и говорили о болидах, тогда как в соцсетях начали шутить о прилете пришельцев. Так что же это было?

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Для начала вот несколько кадров вспышки, которую сняли очевидцы:

После загадочного свечения в небе киевляне предполагали, что это очередной воздушный налет россиян и успешная работа противовоздушной обороны, однако глава Киевской военной администрации Сергей Попко в Telegram сообщил, что ПВО не работало. Он уточнил, что вероятно, яркая вспышка была вызвана падением спутника NASA.

Теорию о спутнике сразу отрицали в сообществах, посвященных космической тематике, а впоследствии появился официальный комментарий NASA. Действительно, ранее на этой неделе космическое агентство США объявило, что выведенный с эксплуатации 300-килограммовый спутник RHESSI снова войдет в атмосферу в среду (аппарат для наблюдения за солнечными вспышками был запущен на низкую околоземную орбиту в 2002 году и был выведен из эксплуатации в 2018-м).

В комментарии изданию BBC Роб Маргетта из Управления коммуникаций NASA сказал, что спутник все еще находился на орбите в то время, когда наблюдали вспышку, и он снова войдет в атмосферу Земли ночью. Агентство и Министерство обороны США продолжают следить за RHESSI.

На образовательном канале Alpha Centauri заявили, что вероятнее всего, вспыхнувший в небе над Киевом объект – болид или, проще говоря, метеор (Метеор – это световое явление, тогда как метеорит – твердое тело космического происхождения. Метеорит долетает до Земли, а метеор состоит из мельчайших частиц, которые сгорают при попадании в атмосферу).

Версия Воздушных сил ВС Украины:

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Главный центр специального контроля Государственного космического агентства Украины написал, что в это же время их инфразвуковые средства зарегистрировали «высокоэнергетическое акустическое событие», которое связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы.

Вместе с тем соцсетям пришлась по душе версия об НЛО и инопланетянах, поэтому еще до официальных объяснений они заполнились мемами (хотя шутили и о спутнике – но другом, на который собирали деньги всей страной).