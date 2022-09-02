В Microsoft Edge появилась боковая панель — с доступом к почте, документам, играм и виджетам

Корпорация Microsoft добавила новую боковую панель в свой браузер Edge. Она добавляет дополнительные возможности многозадачности.

Новая панель в Microsoft Edge включает ряд кнопок, которые открывают доступ к другим панелям. Например, нажатием кнопки на правой боковой панели можно открыть окно для отправки сообщения электронной почты, работы с календарём, поиска информации в интернете, открывать документы Office. Также доступны различные полезные виджеты, такие, как калькулятор, словарь, тест скорости интернета и конвертер единиц измерения.

Панель Microsoft Office включает ярлыки последних документов и приложений Word, PowerPoint и Excel. Нажатие приводит к открытию рабочего окна в новой вкладке. Это может помочь некоторым людям повысить производительность труда. А для тех, кто хочет отдохнуть, доступна панель с ярлыками для веб-игр.

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Панель Discover обещает добавить «контекстно релевантную информацию для любой страницы». Например, можно оценить надежность сайта или увидеть информацию о том, из каких стран его посещают люди. Для некоторых статей добавляется контекстный материал, а для рецептов – выводится перечень ингредиентов.

Боковая панель поддерживает некоторые возможности индивидуальной настройки. Пользователь может выбрать, какие кнопки на ней будут показываться. Microsoft планирует добавить «новые функции на боковую панель в будущем». Вызвать новую боковую панель можно при помощи комбинации клавиш Control + Shift + /. Также её можно активировать через меню в виде трёх точек в верхнем правом углу браузера.

Источник: The Verge