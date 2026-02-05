"Большой" перезапуск Overwatch 2 стартует с удаления двойки в названии

Blizzard решила откатиться к истокам: студия официально убирает цифру из названия Overwatch 2, чтобы она стала просто Overwatch.
Во время презентации Overwatch Spotlight, которую на старте осветил IGN, компания сделала акцент на истории. В новой сюжетной фазе Reign of Talon рассказывается, как команда Overwatch терпит поражение от Talon. Историю будут подавать через игровые события, трейлеры героев, анимированные комиксы, короткие рассказы и обновления карт. Все это растянут на шесть сезонов.
«Overwatch — это больше, чем просто цифра: это живая вселенная, которая постоянно развивается, удивляет и объединяет игроков со всего мира. В этом году происходит большой перелом в том, как команда разработчиков видит будущее Overwatch, поэтому мы официально отказываемся от «2» и движемся дальше просто как «Overwatch», — объяснила свое решение Blizzard.
Также в этом году игра получит 10 новых героев. Пять из них выйдут сразу со стартом первого сезона 10 февраля:
- Домина (Танк) — Talon
- Эмре (Дамагер) — Талон
- Мидзуки (Сапорт) — Тэлон
- Анран (Дамагер) — Overwatch
- Кот с реактивным ранцем (Сапорт) — Overwatch
Еще пять героев появятся в течение года и станут частью сюжета о противостоянии Talon во главе с Doomfist и команды Overwatch. Blizzard также готовит временные события «Завоевание», где игроки будут выбирать сторону и выполнять задания, получая скины и другие косметические предметы.
Также на стиль игры будут влиять новые подроли для каждой роли с уникальными пассивными бонусами. Часть уже существующих героев переделают в 2026 году, но без конкретных имен или дат. Также готовят обновленное меню, возвращение карточки голосования после матча, больше коллабораций с брендами и новые скины.
Напомним, что оригинальную Overwatch закрыли в 2022 году. Поэтому перезапуск касается отдельной бесплатной версии, которая заменила первую игру. Отдельно подтверждено, что Overwatch (уже без «2») выйдет на Nintendo Switch позже в 2026 году вместе со вторым сезоном.
