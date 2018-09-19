Вышла версия Chrome OS 69 с дизайном Material Theme, поддержкой Linux и функцией Night Light

Компания Google выпустила новую версию операционной системы Chrome OS, которая получила 69-й порядковый номер. Наиболее заметным визуальным изменением стало внедрение дизайна Material Theme, который принёс закругленные углы вкладок и другие художественные элементы.

Вместе с тем, в Chrome OS 69 появились и некоторые новые функции. Среди них можно отметить мгновенную информацию о поисковых результатах в строке omnibox для погоды, спортивных событий и некоторых других запросов. Также добавлена поддержка Linux, которая раньше предоставлялась лишь в виде бета-версии. Теперь разработчики смогут запускать приложения и инструменты Linux в окне терминала. Целью такой поддержки является помощь разработчикам в создании Android-приложений на устройствах Chromebook.

Ещё одним новшеством стала функция Night Light. Она позволяет подстраивать цветовую температуру изображения в соответствии со временем, снижая нагрузку на глаза пользователя. При этом учитываются данные восхода и заката солнца в текущей местности. Наконец, в статусной строке Chrome OS 69 появилась иконка микрофона, благодаря чему проще получить доступ к функции голосового ввода.

Источник: The Verge