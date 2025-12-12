Вышел первый трейлер фильма "Уличный боец" / Street Fighter: ностальгические 90-е и очень много боли

На The Game Awards 2025 Paramount представила первый тизер-трейлер фильма «Уличный боец» / Street Fighter, который показал «живые» версии Чунь Ли, Кена Мастерса, Рю Хоси и остальных персонажей из популярной франшизы видеоигр.

Действие фильма разворачивается в 1993 году, где «отчужденные» уличные бойцы Рю и Кен снова возвращаются на арену, когда таинственная Чунь Ли вербует их для следующего Всемирного турнира воинов: жестокого столкновения кулаков, фатума и ярости. Но за этой королевской битвой кроется смертельный заговор, который заставляет бойцов противостоять друг другу и демонам своего прошлого. И если они этого не сделают, то игра закончена.

Полноценный актерский состав бойцов включает в себя:

Эндрю Кодзи — Рю

Ноа Сентинео — Кен

Каллина Лян — Чунь Ли

Коди Роудс — Гайл

Орвилл Пэк — Вега

50 Cent — Балрог

Джейсон Момоа — Бланка

Видьют Джаммвал — Дхалсим

Оливье Рихтерс — Зангиев

Хируки Гото — Э. Хонда

Дэвид Дастмалчян — М. Байсон

Роман Рейнс — Акума

Эндрю Шульц — Дэн Хибики

Эрик Андреас — Дон Соваж

Мел Джарнсон — Кэмми

Рейна Валландингем — Джули

Александр Волкановски — Джо

The first look at the entire main cast for the live-action ‘STREET FIGHTER’ movie has been revealed • Noah Centineo as Ken Masters

• Andrew Koji as Ryu

• Callina Liang as Chun-Li

• Roman Reigns as Akuma

• David Dastmalchian as M. Bison

• Cody Rhodes as Guile

• Andrew… pic.twitter.com/AU6BmxPXl5 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 12, 2025

Кроме жестоких боев, трейлер намекает на юмористический тон ленты (хотя бы сохраненной странной прической Гайла), тогда как цветовая палитра кажется явной отсылкой к хитовой аркадной игре 1991 года.

Конечно, это не первый фильм об «Уличном бойце». По мотивам франшизы снято несколько проектов, хотя ни один из них не был таким печально известным, как оригинал 1994 года, в котором Жан-Клод Ван Дамм сыграл Гайла, а Рауль Хулиа воплотил М. Байсона в своей последней роли в кино.

Новый Street Fighter снял режиссер Китао Сакура по сценарию Далана Муссона. Премьера запланирована на 16 октября 2026 года. Фактически в один год мы получим две «боевые экранизации», где вторым станет фильм «Мортал Комбат 2» с Карлом Урбаном в роли Джонни Кейджа. Забавно, что актеры «Уличного бойца», представившие трейлер на сцене TGA, шутливо упомянули на сцене отсутствие коллег из конкурентной ленты.