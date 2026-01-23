Новости Устройства 23.01.2026 comment views icon

Вышел Realme Neo8: флагманский процессор, перископическая камера и 8000 мА-ч от $370

Вадим Карпусь

Realme представила новый смартфон флагманского уровня Realme Neo8. Новинка стала очередной моделью в линейке Neo и сразу выделяется сочетанием флагманского процессора, емкого аккумулятора, защиты корпуса по стандарту IP69 и невысокой цены.

Характеристики Realme Neo8

Realme Neo8 получил 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 165 Гц. В смартфоне используется панель Samsung M14, которая обеспечивает пиковую яркость до 6500 нит. Процессор Snapdragon 8 Gen 5 (в отличие от Dimensity 9300+ в предшественнике) работает в паре с оперативной памятью LPDDR5X объемом 12 ГБ или 16 ГБ и накопителем UFS 4.1 емкостью от 256 ГБ до 1 ТБ. Для охлаждения использовали большую испарительную камеру.

Задняя панель выполнена из стекла и имеет прозрачный дизайн. Здесь разместили светодиодную RGB-полоску Awakening Halo, которая реагирует на оповещения и другие события. Корпус дополняет металлическая рамка. Основная камера тройная. Она состоит из 50 Мп сенсора Sony IMX896 с оптической стабилизацией, 50 Мп перископического телефотомодуля JN5 с 3,5-кратным оптическим зумом и 8 Мп ультраширокоугольной камеры. Для селфи предназначена 16 Мп фронтальная камера.

Аккумулятор емкостью 8000 мА-ч поддерживает быструю зарядку SuperVOOC мощностью 80 Вт, а также режим сквозной зарядки. Новинка также содержит ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном, инфракрасный порт, NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS и стереодинамики. Толщина корпуса составляет 8,3 мм, вес — 215 г. Корпус обеспечивает защиту от пыли и воды по стандарту IP69.

Смартфон работает под управлением Realme UI 7.0 на базе Android 16, поддерживает ряд ИИ-функций и, по заявлению компании, получит три года обновлений Android и четыре года патчей безопасности.

Цена

Realme Neo8 уже доступен в Китае в цветах Cyber Purple, Mecha Grey и Origin White. Цены на различные модели следующие:

  • 12 ГБ / 256 ГБ — CNY 2 599 ($370)
  • 12 ГБ / 512 ГБ — CNY 3 099 ($445)
  • 16 ГБ / 256 ГБ — CNY 2 899 ($415)
  • 16 ГБ / 512 ГБ — CNY 3 399 ($490)
  • 16 ГБ / 1 ТБ — CNY 3 899 ($560)

Источник: gsmarena

