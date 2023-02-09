Google выпустила первую версию Android 14 (DP1) для разработчиков — с блокировкой установки старых приложений и нелинейным масштабированием шрифтов

Компания Google предоставила доступ разработчикам к первой предварительной версии грядущей мобильной операционной системы Android 14 Preview 1. Как правило, Google держит в секрете окончательный набор новых функций ОС, как минимум до проведения конференции I/O. Однако некоторые новые функции и возможности всё же доступны в Android 14 Preview 1, и о них можно рассказать.

Подтвердились предыдущие слухи о том, Android 14 заблокирует установку старых приложений. По мере развития ОС появлялись новые API и повышенные ограничения безопасности, конфиденциальности или фоновой обработки. Они могут нарушить работу старых приложений. Чтобы этого избежать, в Android предусмотрена система обратной совместимости, которая поддерживает работу этих старых приложений и не применяет к ним некоторые новые функции и ограничения. Этим могут воспользоваться недобросовестные разработчики для создания приложений с возможностью обхода ограничений ОС. В Android 14 эта лазейка будет закрыта. Операционная система будет блокировать установку приложений, предназначенных для Android 6.0 или ниже. В этой версии введена система разрешений, а многие вредоносные приложения для её обхода используют целевую версию Android 5.1.

Большинство пользователей наверняка даже не заметят этих новых ограничений. Дело в том, что Play Store с 2018 года работает система минимальных целевых уровней SDK. Она требует, чтобы новые и обновлённые приложения были нацелены на версию Android, выпущенную год назад или новее. Таким образом, сейчас все новые и обновляемые приложения должны быть рассчитаны на версию Android 12 и новее. Старые приложения, которые давно не обновлялись, всё ещё могут быть ориентированы на более старые версии ОС. Но со временем они постепенно исчезнут из Play Store. С прошлого года Google начала скрывать старые приложения. Теперь любое приложение, которое не обновлялось в течение двух лет, будет скрыто из магазина.

Также, похоже, базовая ОС Android также будет отказываться от поддержки старых приложений каждый год. Google предусмотрела возможность обойти блокировку, если очень нужно установить на Android 14 приложение для Android 6.0. Для этого потребуется USB-кабель, ПК и установленный пакет Android Developer SDK. Установить старое приложение можно с помощью флага командной строки ADB — «adb install —bypass-low-target-sdk-block FILENAME.apk». Однако с учётом требований, это смогут сделать лишь достаточно осведомлённые пользователи, а не рядовые потребители.

Ещё одной новой функцией является «нелинейное масштабирование шрифта». Идея состоит в том, что мелкий шрифт будет масштабироваться более заметно, чем крупный шрифт. Ранее линейное масштабирование одинаково увеличивало все шрифты, в том числе и крупные. Вместе с тем Google увеличивает ограничение размера шрифта со 130% до 200%.

Также Google реализовала изменения, связанные с «оптимизацией фоновой работы», хотя каких-либо подробностей на этот счёт пока нет. Кроме того, Android обновляется до OpenJDK 17, и Google заявляет, что «усердно работает над тем, чтобы полностью включить функции языка Java 17 в предстоящих предварительных версиях для разработчиков».

Сборки Android 14 Preview 1 предлагаются на сайте Android Developer для смартфонов Pixel 7 Pro, Pixel 7, Pixel 6a, Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 5a 5G, Pixel 5 или Pixel 4a (5G).

Источник: arstechnica