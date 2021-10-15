Вышла новая версия дистрибутива Ubuntu 21.10 Impish Indri с GNOME 40 и Linux Kernel 5.13

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Компания Canonical выпустила новую версию дистрибутива Ubuntu под номером 21.10 и кодовым названием Impish Indri. Это версия со стандартным сроком поддержки, она будет получать обновления на протяжении последующих 9 месяцев.

В ОС Ubuntu 21.10 Impish Indri используется настольное окружение GNOME 40, которое предлагает динамические рабочие пространства и поддержку жестов тачпада. Новая версия также получила браузер Firefox в качестве Snap-приложения. По данным Canonical, количество Snap-пакетов, публикуемых в магазине, выросло на 25%. Snap store теперь обслуживает более 10 млн систем ежедневно. Также имеется встроенная поддержка графических приложений в Windows Subsystem for Linux.

Ubuntu сфокусирована на разработчиках. В Impish Indri доступны новые версии PHP 8 и GCC 11. Язык PHP 8 был выпущен в июне этого года, и его самой интересной особенностью является включение JIT-компилятора. Теоретически, это должно повысить производительность в определённых ситуациях. Также Ubuntu 21.10 содержит Apache Cassandra в виде Snap-пакета, а MicroK8s можно использовать для быстрой и простой установки Kubernetes.

В Ubuntu 21.10 применяется версия ядра Linux Kernel 5.13, которая предлагает поддержку Kernel Electric Fence (KFENCE). KFENCE – это новый детектор ошибок памяти во время выполнения, разработанный для производственных сред. Он позволяет снизить накладные расходы и при этом выявлять наиболее распространенные ошибки памяти. Он включён по умолчанию.

Новая версия дистрибутива ОС Ubuntu 21.10 Impish Indri для различных систем уже доступна для загрузки с официального сайта проекта.